Das Erste рассказал об обратной стороне рекордно низкой безработицы в США

Дональд Трамп с удовольствием повторяет мантру о том, что сейчас в США самая низкая безработица за последние годы, пишет Das Erste. Однако на самом деле ситуация не столь радужная: рынок труда преимущественно заполняется низкооплачиваемыми должностями, доходов от которых не хватает на проживание. В результате, многие американцы вынуждены идти на вторую работу или зависеть от альтернативных источников дохода.
Уровень безработицы в США самый низкий за последние десятилетия, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. Как отмечает автор статьи Торбен Остерманн, безработица является одной из немногих тем, о которых Дональд Трамп говорит с удовольствием. «Это лучшие показатели за последние 50 лет! У нас уже целую вечность не было таких показателей!» — эти слова президент США повторяет, словно мантру. Сильная экономика принципиально важна для его переизбрания, подчёркивает Остерманн.
Однако как обстоят дела у простых американцев? По словам известного экономиста Гэри Хуфбауэра, на американском рынке труда возникло очень большое число низкооплачиваемых должностей с неполным рабочим днём, что является серьёзной проблемой. Трамп не упоминает эти тревожные факты, поскольку они не вписываются в его стратегию «сделать Америку снова великой».
Как отмечает Das Erste, всё большее количество американцев уже не могут прокормиться за счёт одной работы. В последнее время для многих миллионов занятых граждан США стали верны слова о том, что «конец рабочего дня — это начало следующей смены». «Более половины американских семей тратят больше, чем зарабатывают. Следовательно, они зависят от дополнительных средств, получаемых от родственников или из других источников», — говорит Хуфбауэр. Дополнительной проблемой в данном контексте является резко растущий прожиточный минимум, притом что минимальный размер оплаты труда не меняется уже 10 лет.
Хуфбауэр отмечает, что столь непростая ситуация с занятостью негативно отражается на здоровье людей. В качестве доказательства он приводит данные статистики, согласно которым, в районах с низкооплачиваемыми рабочими местами люди чаще принимают анальгетики.
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