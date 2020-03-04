CNN: половина пляжей в мире может исчезнуть к концу века — и всё из-за глобального потепления

Над песчаными пляжами всего мира нависла «экзистенциальная угроза» — глобальное потепление, пишет CNN. Как отмечает канал со ссылкой на данные нового исследования, к концу века из-за вымывания песка, человеческой деятельности и повышения уровня моря около половины пляжей в мире может исчезнуть — что нанесёт сильный удар по человечеству.

Глобальное потепление представляет «экзистенциальную угрозу» песчаным пляжам по всему миру: согласно новому исследованию, около половины из них могут исчезнуть к концу этого века, пишет CNN.

Даже к 2050 году некоторые прибрежные полосы могут измениться до неузнаваемости, учитывая, что над 14—15% пляжей нависла угроза вымывания. Хотя количество исчезающих пляжей варьируется от конкретного региона, авторы исследования пришли к выводу, что во многих густонаселённых районах — включая Восточное побережье США, Южную Азию и Центральную Европу — прибрежная линия отступит под напором воды на расстояние почти 100 м к 2100 году.

«Мы рассматривали порог в 100 метров, потому что абразия охватывает более 100 метров, что означает, что пляж с большой долей вероятности исчезнет, так как большинство пляжей в мире по ширине уступает этому показателю, — отметил океанограф Михалис Воусдукас. — В какой-то степени мы считаем это консервативной оценкой».

При помощи обновлённых прогнозов роста уровня моря исследователи проанализировали, как пляжи по всему миру перенесут наступление воды, а также более разрушительные штормы. Кроме того, не забыли они и об естественных процессах вроде волновой абразии, геологии пляжей, а также таких человеческих факторах, как прибрежное строительство.

Авторы исследования полагают, что подъём уровня моря перевесит другие переменные, а увеличение выбросов газа в атмосферу усугубит негативное влияние на пляжи.

При этом важность пляжей для мира тяжело переоценить, отмечает канал. Пляжи — это третья часть от всех побережий мира; кроме того, они служат важным буфером, прикрывающим прибрежные районы от нагонных волн. При этом пляжи также являются важными экономическими объектами, способствующими туризму и прочей деятельности. В некоторых странах вроде Бразилии и Австралии практически вся жизнь на побережье строится вокруг пляжей.

Обычно полоса пляжа постоянно находится в движении в результате приливов и отливов, а также изменений в уровне моря. Однако учёные отмечают, что когда человек ведёт свою деятельность, он мешает пляжу двигаться, чем тормозит естественный процесс восстановления песчаного покрова.

На данный момент многие из пляжей, столкнувшиеся с самыми крупными проблемами в плане вымывания, находятся в урбанизированных районах, где высотные здания и дороги примыкают прямо к береговой линии. В таких местах, как, например, Майами-бич власти вынуждены грузовиками возить тонны песка, чтобы подлатать вымываемый пляж. Подобные усилия бьют и по финансам, и по окружающей среде, в то время как учёные утверждают, что рост уровня моря, более сильные штормы в связке с глобальным потеплением делают подобную деятельность заранее обречённой на провал.

Если верить данным исследования, самый сильный удар придётся на австралийское побережье, 50% которого к 2100 году окажется под угрозой. Среди прочих стран, которых коснётся вымывание песка, числятся Чили, Китай, США, Россия, Мексика и Аргентина. По словам Воусдукаса, пострадают также и малые островные государства, особенно в Карибском бассейне.

Тем не менее исследователи пришли к выводу, что люди могут повлиять на будущее пляжей мира. Если правительства сумеют несколько сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, то, по мнению учёных, к 2050 году можно будет предотвратить потерю 17% пляжей, а к 2100 году эта цифра достигнет 40%.