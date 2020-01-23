Bild: угроза глобального коллапса — за 35 лет Арктика лишилась 95% ледяного покрова

За последние 35 лет объём льда в Арктике сократился на 95%, сообщает Bild. Если же арктический ледяной покров продолжит таить в таком же темпе, то существует угроза самого настоящего глобального коллапса, отмечается в сюжете на сайте немецкого таблоида.

За прошедшие 35 лет объём льда в Арктике сократился на 95%. Американский геофизический союз (AGU) опубликовал пугающее видео, в котором за 120 секунд показаны последствия климатических изменений за последние 35 лет.

С 1984 года регион от Канадского арктического архипелага до северного побережья Гренландии лишился около 95% своего толстого долговечного ледяного покрова. На смену толстому (белый цвет) льду пришёл тонкий (синий цвет) лёд. Этот тонкий молодой лёд, однако, тает гораздо быстрее.

Это огромная проблема для многочисленных обитателей Арктики. Выживание животных зависит от прочности ледяного покрова. В свою очередь, толщина ледяного покрова уже зависит от погодных условий.

В марте он достигает максимальной толщины, а в летние месяцы становится тоньше. В настоящий момент он в среднем на 1,5 метра тоньше, чем в 1970-е годы.

Согласно учёным NASA, последние четыре года были самыми тёплыми в истории метеонаблюдения. Если же лёд продолжит таить в таком же темпе, то есть угроза самого настоящего глобального коллапса.

Дата публикации 20 января 2020 года.