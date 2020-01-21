France 24: в Давосе Грета Тунберг заявила об отсутствии прогресса по вопросу климата

Всемирный экономический форум в Давосе, главной темой которого является климат, начался с круглого стола молодых экологических активистов во главе с Гретой Тунберг, передаёт France 24. Шведская экозащитница подчеркнула, что для борьбы с глобальным потеплением «не было сделано почти ничего», продолжая свою обвинительную риторику в адрес Трампа и других мировых лидеров.

Площадка для молодых экоактивистов открывает Давос — первая для этого экономического форума, который обычно уделяет центральное внимание сильным мира сего. В этом году маленький швейцарский город сделал своей центральной темой глобальное потепление с Гретой Тунберг в качестве специального гостя.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Климат и окружающая среда — популярные темы для разговора сейчас во многом благодаря молодежи, которая их продвигает, но если мы посмотрим на эти проблемы под другим углом, то не было сделано почти ничего, потому что глобальные выбросы углекислого газа не были сокращены.

Призывать мировых лидеров измениться — главное оружие экологической активистки. Среди её целей — Дональд Трамп, который придерживается диаметрально противоположных взглядов. Грета Тунберг обвиняет президента Америки в климатическом бездействии. Так, он вышел из Парижского соглашения по климату сразу после избрания президентом, поощряет (добычу. — ИноТВ) ископаемого топлива и много раз выражал свою скептическую позицию по вопросу климата.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Парижские соглашения были бы огромным трансфером американского богатства в иностранные государства, которые ответственны за бо́льшую часть загрязнения планеты. Наш воздух и наша вода в данный момент чище, чем они были в течение десятилетий.

Дональд Трамп должен выступить днём. Молодая шведка, со своей стороны, примет участие в ещё одном круглом столе, который недвусмысленно называется «Избежать климатического апокалипсиса». Теоретически двое соперников не должны встретиться в Давосе.

Дата выхода в эфир 21 января 2020 года.