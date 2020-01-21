Le Figaro: не Гретой единой — организаторы Давоса пригласили ещё 9 молодых активистов

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе решили не ограничиваться приглашением всемирно известной шведской защитницы окружающей среды Греты Тунберг и предложили поучаствовать в мероприятии ещё девяти молодым активистам со всего мира, передаёт Le Figaro. Молодые люди будут иметь возможность напрямую обращаться к мировым лидерам и дискутировать с ними по важным для них вопросам, сообщается в статье.

Экоактивистка Грета Тунберг известна всему миру, однако, возможно вскоре славу с ней разделят Отон Пельтье, Аяха Мелитафа, Наоми Уолдер или Мелати Уайзен, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, в этом году организаторы Всемирного экономического форума в Давосе, одной из приоритетных тем которого стало изменение климата, пригласили на него помимо шведской школьницы ещё девять молодых активистов со всего мира, отобранных в соответствии с их активностью и ощутимыми, несмотря на юный возраст, результатами их труда.

Как отмечает газета, одной из сильных сторон 81-летнего основателя форума Клауса Шваба всегда было умение предугадывать как технологические, так и общественные тенденции. В прошлом году он пригласил для беседы молодую шведскую активистку Грету Тунберг, устроившую на швейцарском горнолыжном курорте акцию протеста в защиту климата. Как рассказал Шваб Le Figaro, он беседовал с Тунберг около получаса, «чтобы оценить её искренность».

На 50-й Всемирный экономический форум, открывшийся в Давосе 20 января 2020 года Шваб снова пригласил Тунберг, осознав, что «лучше ей быть внутри, чем снаружи». При этом «дирижёр» Давосского форума не намерен был ни становиться жертвой пристрастного отношения общественности к Грете, ни делать её единственной звездой мероприятия, замечает газета.

В понедельник вечером четыре девушки из числа молодых людей, приглашённых на форум, встретились с журналистами, сообщает издание. Самая старшая из них, 19-летняя жительница Бали Мелати Уайзен, уже обладает «харизмой и раскованностью звезды», полагает автор статьи. Возмутившись количеством пластиковых отходов на пляже, где она купалась в детстве, девушка занялась сбором подписей под петициями и организацией сбора мусора. Её упорство внесло свой вклад в принятие на Бали закона о запрете одноразовых пластиковых пакетов.

Наоми Уолдер, по словам газеты, чувствовала себя менее комфортно, однако выглядела не менее решительной. В свои 13 лет эта чернокожая жительница Вашингтона уже стала организатором марша против массовой стрельбы в школах и ведёт борьбу против расового неравенства.

15-летняя Отон Пельтье, представительница индейского племени Виквемкунг из Онтарио, сражается в богатой природными ресурсами Канаде за доступ к питьевой воде и является представителем четырёх индейских племён в официальном совете по воде.

Четвёртая активистка, Аяха Малитафа из Южной Африки стала свидетельницей трудностей, с которыми столкнулась её мать из-за засухи в попытке прокормить пятерых детей в одиночку. «Мы проживаем эту науку о климате каждый день, как можно не верить в глобальное потепление», — возмутилась девушка в ответ на вопрос о скепсисе мировых лидеров по вопросу изменения климата.

«Мы хотим увидеть, как далеко готовы пойти мировые лидеры», — заметила Мелати. Как отмечает издание, в течение всей недели молодые активисты будут иметь возможность напрямую обращаться к влиятельным лицам планеты в ходе дебатов.

По словам автора статьи, молодая индонезийская защитница окружающей среды обращается к «взрослым в зале» с «кричащей искренностью, однако её речь кажется уже тщательно «отшлифованной»: «Дети составляют 25% населения мира, но мы составляем 100% будущего», — заявила активистка.