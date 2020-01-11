Guardian: Грета Тунберг призвала участников форума в Давосе остановить «преступления против человечества»

Группа эко-активистов во главе с Гретой Тунберг потребовала от глав государств, которые соберутся на Всемирном экономическом форуме, прекратить инвестиции и субсидии по добыче ископаемого топлива, сообщает The Guardian. По словам защитников планеты, избежать глобального потепления удастся только в случае практически полного отказа от использования угля, нефти и газа в пользу возобновляемых источников энергии без опасных выбросов в атмосферу.

Грета Тунберг и её соратники потребовали, чтобы мировые лидеры отказались от «безумных» инвестиций в добычу угля, нефти и газа, пишет The Guardian. Также эко-активисты призвали политиков и бизнесменов, которые приедут на Всемирный экономический форум в Давосе, обеспечить вывод средств инвестиционных фондов из компаний, работающих с ископаемыми источниками.

«Современный бизнес, как всегда, превращается в преступление против человечества, — заявила Тунберг и борцы за экологию из США, Австралии, Бразилии, России, Индии и Нигерии в статье, опубликованной The Guardian. — Мы требуем, чтобы вы сыграли свою роль в прекращении этого безумия». Горение ископаемого топлива является главным движущим фактором чрезвычайной климатической ситуации, а учёные предсказывают катастрофические последствия, если всё возрастающие общемировые выбросы не прекратятся незамедлительно. По мнению Греты и её сторонников, они требует не много, а «самый минимум усилий, необходимых для начала быстрого и долгосрочного перехода».

Чтобы избежать наихудших последствий глобального потепления, необходимо практически полностью остановить добычу оставшегося в мире угля, нефти и газа, однако инвестиции в разведку месторождений и добычу не снижаются, указывает издание. Со времени подписания Парижского соглашения по климату в 2015 году крупнейшие инвестиционные банки предоставили более $700 млрд для разработки новых проектов компаниям, работающим с ископаемым топливом, а общий объём инвестиций оценивается в триллионы долларов. Эти компании возражают, что их продукцией будут пользоваться в течение многих лет, а сами они играют ключевую роль в переходе энергетической системы к нулевым выбросам, однако их инвестиции в возобновляемую энергию несравнимо меньше, чем в привычную ископаемую.

Как отмечает британская газета, G20 не сдержала данное в 2009 году обещание прекратить субсидирование ископаемого топлива: по оценке МВФ, каждую минуту на них тратится $10 млн, а в год — $5,2 трлн. По мнению авторов статьи во главе с Тунберг, то, что это до сих пор происходит, — «позор» для международного сообщества. Хотя $12 трлн уже были выведены из инвестиционных фондов, эко-активисты требуют от всех компаний, банков, организаций и правительств «немедленного и полного» вывода инвестиций из ископаемого топлива. «Это должно быть в интересах каждой компании и акционера — обеспечить процветание планеты, на которой они живут», — считают борцы за экологию, но корпорации не хотят взять на себя ответственность, поэтому она падает на детей.

На Всемирном экономическом форуме, который откроется 20 января в Швейцарии, будут обсуждать четыре «неотложных и важных» глобальных вопроса, и первый из них будет посвящён решению климатических проблем, которые вредят экологии и экономике планеты. «Мировые лидеры должны инвестировать свои деньги в существующие долгосрочные технологии, исследования и восстановление природы. Краткосрочная прибыль не должна превзойти долгосрочную стабильность жизни», — приводит The Guardian точку зрения молодых эко-активистов.