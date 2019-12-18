Newsweek: американский пастор увидел в Грете Тунберг одержимую, которая ведёт мир к гибели

Возмущённый тем, что 16-летняя Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time, пастор из Колорадо Кевин Суонсон в своём подкасте назвал её «воплощением смерти Запада», пишет Newsweek. Он утверждает, что вдобавок к психическому расстройству шведская экоактивистка одержима демонами, которые хотят подчинить себе мир.

Евангелический пастор консервативных взглядов Кевин Суонсон провозгласил, что климатическая активистка Грета Тумберг является «самым хрестоматийным воплощением смерти Запада» и может быть одержима «демоническим духом», сообщает Newsweek. Такое заявление известный проповедник сделал в понедельник во время своего подкаста Generations Radio, возмущаясь тем, что журнал Time назвал шведскую девочку человеком 2019 года.

«Друзья, вот оно, — цитирует слова Суонсона американское издание. — Это развал западного мира. Вот как это выглядит». Также пастор пренебрежительно отозвался о внешности и «искажённом» лице 16-летней активистки, которую он с издёвкой обозвал «проповедницей нового времени». По его утверждению, у Тумберг с диагностированным синдромом Аспергера наблюдается «психическое расстройство», а сама она одержима «другими демоническими духами», которые с её помощью хотят поработить мир.

Как рассказывает газета, для пояснения своих аргументов Кевин Суонсон использовал отрывки из Библии: он сравнил Тунберг с мальчиком, из которого изгоняет дьявола Иисус. В другом отрывке содержалось предупреждение о том, что, когда дети становятся наглыми «тиранами», а женщины «правят» обществом, цивилизации наносится вред.

Научное сообщество разделяет взгляды Греты Тунберг на то, что изменение климата представляет собой угрозу планете, которую спровоцировала деятельность человека, однако Суонсон примкнул к меньшинству, которое отрицает эти факты. По его мнению, ажиотаж вокруг шведской активистки является «демонстрацией смерти Запада», того, как «множество империй выглядят на краю гибели». «Это глупо. С одной стороны, мы хотим сопереживать Грете, — поделился он с газетой. — Я искренне верю, что Грете нужен Иисус, и если она вскоре не придёт к Христу, то я не знаю, что произойдёт с этой юной леди… Печально видеть её в том состоянии, в каком она находится».

Издание отмечает, что Суонсон был в шоке от выбора Греты Тумберг человеком года и позднее открыто осудил то, что он назвал «фетишом» общества на молодость. Так, он утверждал, что если позволить молодым людям развивать культуру или «устанавливать музыкальные предпочтения», это приведёт к разрушению целых империй. К тому же его, по всей видимости, сильно беспокоит, когда женщины занимают руководящие должности в политике.

В заключение Newsweek пишет, что евангелический проповедник Кевин Суонсон проживает в Колорадо и прославился благодаря своим громким антигейским высказываниям вплоть до одобрения смертной казни за гомосексуализм. Он неоднократно заявлял, что атаки террористов и природные катаклизмы — это наказание бога за «грехи» ЛГБТ-сообщества, а также утверждал, что мультфильм «Холодное сердце» используют для пропаганды гомосексуализма и зоофилии среди детей.