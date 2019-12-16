Welt: Грета Тунберг «забыла» рассказать фанатам, как ехала первым классом

Очередная идеальная фотография в Twitter: окружённая чемоданами Грета Тунберг сидит в проходе на полу в немецком скоростном поезде и смотрит вдаль. И тем не менее на снимке, которым 16-летняя активистка поделилась со своими фанатами, не говорится о том, что вскоре ей было предложено место в первом классе, сообщает Welt.

Климатический саммит в Мадриде хоть и закончился, вокруг Греты Тунберг, однако, разгорелся ещё один спор, когда она возвращалась домой через Германию — естественно, на поезде. Там она попала в ситуацию, с которой немцы слишком хорошо знакомы: скоростные поезда до невозможности переполнены, и поэтому приходится жаться на полу. Постигла эта учесть и Грету, которая затем опубликовала фотографию о том, как это было. Потом, однако, она получила место в первом классе. Фотографий оттуда она выкладывать не стала, что в результате и вызвало волну возмущения. С подробностями наш корреспондент Дагмар Бёнинг.

Очередная идеальная фотография: в компании чемоданов Грета Тунберг сидит на полу в немецком скоростном поезде и смотрит вдаль. У себя на странице в Twitter она написала: «По Германии в переполненном поезде. Наконец-то еду домой». У Греты 15 миллионов подписчиков, и многие из них возмутились Deutsche Bahn.

И тем не менее на фотографии, которой Грета поделилась со своими фанатами, показано далеко не всё: не показано ни сопровождающей её пиар-команды, ни того, как она в течение нескольких часов ехала в вагоне первого класса и как о ней заботились восхищённые сотрудники поезда.

В свою очередь, Deutsche Bahn отреагировала на твит и обратилась напрямую к Грете: «Дорогая Грета, спасибо, что ты поддерживаешь нас, железнодорожников, в борьбе с климатическими изменениями! Мы были рады, что ты отправилась в путь вместе с нами на ICE 74, передвигающемся на стопроцентном экологичном электричестве». Затем, однако: «Ещё больше нас обрадовало бы, если бы ты рассказала всем о том, с каким радушием и профессионализмом тебя обслуживала наша команда на твоём месте в первом классе».

16-летняя Грета ответила на это следующим образом: «Наш поезд из Базеля отменили, поэтому нам пришлось добираться на двух других поездах, сидя в них на полу. После Гёттингена мне предоставили место».

Активистка хотела попасть из Базеля в Гамбург. Её поезд отменили, и Грете поначалу пришлось сидеть в проходе. Согласно Deutsche Bahn, после Касселя ей предложили место. Сама же Тунберг заявила, что не видит во всём этом проблемы, а переполненные поезда — это хороший знак, и это свидетельствует о повышенном спросе.

Загадкой, правда, до сих пор остаётся, почему она не опубликовала в Twitter фотографию из вагона первого класса.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2019 года.