USA Today: Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time

Журнал Time назвал человеком 2019 года 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, сообщает USA Today. Как отмечает издание, Тунберг стала самой молодой обладательницей звания и первым подростком в истории его присуждения. По словам журнала, Грета удостоилась звания за «сигнал тревоги против хищнического отношения человечества к своему единственному дому».

Журнал Time назвал человеком 2019 года 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, сообщает USA Today. Как отмечает издание, Тунберг стала самой молодой обладательницей звания и первым подростком в истории его присуждения. До этого рекорд среди юных «людей года» установил 25-летний Чарльз Линдберг в 1927 году.

Как напоминает газета, звание «Человек года» присуждается персоне, «оказавшей наибольшее влияние на новости и мир» в прошедшем году. В шорт-лист финалистов в этом году также вошли Дональд Трамп, спикер палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси, анонимный информатор, спровоцировавший дело об импичменте Дональда Трампа, и протестующие против китайского правительства в Гонконге.

Грета Тунберг стала символом молодого поколения во всём мире, протестующего против изменения климата. По словам журнала Time, Грета удостоилась звания за «сигнал тревоги против хищнического отношения человечества к своему единственному дому» и демонстрацию того, «как выглядел бы мир, в котором правит новое поколение». При этом журнал Time не впервые использует звание «Человек года» для привлечения внимания к проблеме изменения климата — в 1988 году оно досталось находящейся в опасности Земле.

Молодая экоактивистка завоевала мировую известность, организовав в сентябре Всемирную климатическую забастовку, в которой приняли участие миллионы людей, напоминает USA Today. В том же месяце Грета произнесла страстную речь в ООН, в которой обвинила мировых лидеров в неспособности быстро и решительно действовать в борьбе с изменением климата. Тунберг также участвовала в протестах против изменения климата в Нью-Йорке, Айове, Лос-Анджелесе. Шарлотте и Денвере и выступала в качестве свидетеля на слушаниях двух палат конгресса по вопросу всемирного климатического кризиса. В ходе слушаний её послание американским законодателям было простым: «Сделайте что-нибудь», — отмечает газета.