USA Today: Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time

Журнал Time назвал человеком 2019 года 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, сообщает USA Today. Как отмечает издание, Тунберг стала самой молодой обладательницей звания и первым подростком в истории его присуждения. До этого рекорд среди юных «людей года» установил 25-летний Чарльз Линдберг в 1927 году.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6