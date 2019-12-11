ABC: Тунберг отчитала мировых лидеров — «защищают» климат только ради имиджа

Политики лишь создают видимость, что они что-то делают для борьбы с изменением климата, а на самом деле ничего не предпринимают, — об этом, как сообщает ABC, заявила Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Мадриде. Она также обвинила мировых лидеров в том, что они участвуют в этом мероприятии лишь для того, чтобы очистить свой имидж.
Молодая шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за то, что они не принимают надлежащих решений для того, чтобы затормозить изменение климата.
На этот раз она воздержалась от своего знаменитого вопроса: «Как вы смеете?». Кроме того, Грета Тунберг, понимая, что её личность начала затмевать её же послание, в эту среду во время своего выступления на конференции ООН по изменению климата в Мадриде изменила тон и постаралась меньше походить на жертву, как это было раньше, говорится в статье.
Тунберг во время своей речи упрекнула политиков всего мира.
«Самая большая опасность — это бездействие. Это когда политики делают вид, будто они действуют, а на самом деле не делают ничего», — заявила она.
Активистка продолжила свои нападки на мировых лидеров, обвинив их в том, что они пытаются очистить свой имидж своим участием в климатическом саммите.
«На COP нужно искать комплексные решения, но конференция, похоже, наоборот, превратилась в своего рода возможность для того, чтобы страны могли договориться о лазейках и избежать наращивания амбиций», — посетовала она.
Между тем Грета высоко оценила «пробуждение» общества, в частности, самых молодых его представителей, на борьбу с изменением климата. По её мнению, именно это необходимо для того, чтобы обуздать нынешнюю ситуацию.
«Без этого давления со стороны населения лидеры ничего не сделают», — подчеркнула молодая экоактивистка.
По словам Тунберг, «надежда есть», однако исходит она не от властей и не от компаний, а от самого общества.
«Как только мы проснёмся, мы сможем произвести изменения, люди смогут произвести изменения, и они готовы это сделать. Нам не нужно ждать. Мы, народы, должны начать изменения прямо сейчас», — отметила шведская активистка.
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