Euronews: президент Бразилии назвал Тунберг «соплячкой» в ответ на обвинения в истреблении индейцев

03:00 Силуанов рассказал об идее снижения порога беспошлинного ввоза товаров Снижение порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС позволит выровнять условия конкуренции между российскими и зарубежными торговыми площадками, заявил министр финансов Антон Силуанов.

03:00 Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.

03:00 Непомнящий иронично отреагировал на слова Семака о вылете «Зенита» из ЛЧ Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака о том, что нет ничего страшного в вылете его команды из Лиги чемпионов.

03:00 В соцсети «ВКонтакте» появился новый раздел «Воспоминания» Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый раздел «Воспоминания». Об этом сообщает пресс-служба организации.

03:00 Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

03:00 Непомнящий о вылете «Зенита» и «Локомотива» из ЛЧ: мы не привыкли играть на три фронта Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал вылет петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» из Лиги чемпионов.

03:00 Захарова назвала русофобией идею признать Россию «спонсором терроризма» Инициатива сенаторов США о возможности признания России «спонсором терроризма» не поддаётся логике, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

03:00 Поветкин заявил, что не выступал бы на ОИ под нейтральным флагом Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин высказал мнение о выступлении российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 В ЛНР заявили о столкновениях военных ВСУ с националистами Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ и националисты устроили перестрелку в районе станицы Луганской.

03:00 Поветкин назвал несправедливыми санкции WADA Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 В Папуа — Новой Гвинее состоялось торжественное открытие Российского кабинета Торжественная церемония открытия Российского кабинета прошла в Папуа — Новой Гвинее (ПНГ) в четверг, 12 декабря, по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщила пресс-служба правительства.

03:00 Скобрев: нашёлся какой-то неадекватный Родченков со своим списком Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев высказал мнение об экс-главе московской лаборатории, информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове, на основании показаний которого в 2017 году спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.

03:00 Центробанк Турции снизил ключевую ставку Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 2%.

03:00 Рада не отменила закон о запрете импорта электроэнергии из России Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.

03:00 Скобрев о защите спортсменов: какую помощь им оказывает WADA? Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев высказал мнение о том, каким образом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) защищает права спортсменов.

03:00 Политолог оценил решение России выслать двух немецких дипломатов Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT заявление МИД России о том, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

03:00 Жительница острова Англси сообщила об обнаружении сотни мёртвых скворцов Жительница острова Англси Ханна Стивенс заявила, что обнаружила сотню скворцов мёртвыми на просёлочной дороге.

03:00 В МИД ФРГ прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2» Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал возможное введение американскими властями санкций против участников проекта «Северный поток — 2».

03:00 Госдума приняла закон о возврате курилок в здания аэропортов Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который возвращает курилки в здания аэропортов. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

03:00 В Киеве объяснили исправление текста коммюнике нормандского саммита Официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников объяснил в эфире «Громадське» «сложностями перевода» исправление офисом президента текста коммюнике саммита в нормандском формате.

03:00 Глава ФХР поддержал введение единых правил в хоккее Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поддержал идею унификации правил игры в хоккей.

03:00 Голодец сообщила, что ещё 450 хоккейных площадок планируется построить в России Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, что в рамках программы «Спорт — норма жизни» планируется построить ещё 450 ледовых площадок по всей стране.

03:00 В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

03:00 В ДНР оценили планы Киева изменить Минские соглашения Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала намерение украинских властей переписать Минские соглашения.

03:00 МИД: военные расходы НАТО более чем в 20 раз превышают российские Военные расходы НАТО более чем в 20 раз превышают российские, при этом в списке угроз Североатлантического альянса Россия стоит на первом месте, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

03:00 В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к прекращению показа на российском телеканале ТНТ сериала «Слуга народа», в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский.

03:00 Глава ОКР ответил на вопрос о возможном названии команды нейтральных российских спортсменов Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос, как может называться российская команда на Олимпиадах в случае, если не удастся обжаловать санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Фигуранту дела об угрозах судье проведут психиатрическую экспертизу Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия, просившего принудительно поместить жителя Воронежа Михаила Квасова, четвёртого фигуранта дела об угрозах столичному судье Алексею Криворучко, в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

03:00 При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных Двое членов экипажа крейсера «Адмирал Кузнецов» получили травмы дыхательных путей в ходе тушения пожара. Об этом заявили в пресс-службе Северного флота.

03:00 В результате оползня в Афганистане погибли шесть человек В результате оползня на северо-востоке Афганистана по меньшей мере шесть человек погибли и около 30 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

03:00 Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован Экипаж авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и пожарные локализовали очаг задымления на авианосце в Мурманске. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Северного флота.

03:00 Посол Эквадора в России прокомментировал отключение RT от вещания Отключение телеканала RT от вещания в Эквадоре было техническим решением, заявил посол страны в России Хулио Прадо Эспиноса. Дипломат выразил надежду, что вопрос скоро разрешится.

03:00 Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

03:00 В Югре возбудили дело после смерти заключённого колонии Следователи возбудили уголовное дело после смерти заключённого в лечебном исправительном учреждении №17 в Сургуте, передаёт пресс-служба регионального главка СК России.

03:00 Госдума приняла закон о маркировке лекарств с 1 июля 2020 года Госдума приняла закон, который переносит срок вступления в силу обязанности производителей лекарств осуществлять их обязательную маркировку — с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года.

03:00 В КХЛ планируют сделать правила, идентичные действующим в НХЛ Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов сообщил о намерении сделать правила лиги идентичными тем, которые действуют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 Опубликовано видео пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» Появилось видео пожара, который произошёл на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

03:00 В Новой Зеландии проведут операцию по эвакуации тел жертв извержения вулкана Новозеландские спасатели планируют провести операцию по эвакуации останков погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.

03:00 Драчёв заявил, что СБР не получал от WADA критерии допуска спортсменов Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что организация ещё не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) критерии, по которым спортсменам будет предоставляться допуск к выступлению под нейтральным флагом.

03:00 Глава Мурманской области выехал к месту ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» Губернатор Мурманской области Андрей Чибис направился к крейсеру «Адмирал Кузнецов», где в результате пожара пострадали шесть человек.

03:00 Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя.

03:00 Все работники эвакуированы с горящего крейсера «Адмирал Кузнецов» В пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что все работники, выполнявшие ремонт на крейсере «Адмирал Кузнецов», были эвакуированы из-за пожара на корабле.

03:00 Песков: Россия готова сотрудничать в расследовании убийства в Берлине Россия готова к сотрудничеству с Германией в вопросе расследования убийства гражданина Грузии в Берлине, для этого есть ряд соответствующих ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.

03:00 Глава СБР считает, что Логинов сможет выступить на ОИ, несмотря на санкции WADA Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не помешают Александру Логинову выступить на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

03:00 Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя.

03:00 Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

03:00 Предложения о снижении доли доллара в ФНБ внесут в кабмин до 2020 года Минфин России до конца 2019 года внесёт в правительство предложения о снижении доли доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ) страны.

03:00 МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России Министерство иностранных дел Германии прокомментировало решение Москвы об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.