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Euronews: президент Бразилии назвал Тунберг «соплячкой» в ответ на обвинения в истреблении индейцев
На Конференции ООН по климату шведская активистка Грета Тунберг обвинила президента Бразилии в «истреблении коренных народов» Амазонии. Возмущённый этими обвинениями Жаир Болсонару в ответ назвал юную активистку «соплячкой» и посоветовал СМИ не обращать на неё излишнего внимания, передаёт Euronews.

В завершающие дни Конференции ООН по климату страсти, похоже, накалились до предела. Грета Тунберг обвинила президента Бразилии в истреблении коренных народов Амазонии. В ответ тот назвал экоактивистку «соплячкой».

Грета Тунберг в долгу не осталась и с известной долей самоиронии тут же изменила свой профиль в Twitter в соответствии с высказыванием Жаира Болсонару на португальском.

ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Грета заявляет, что «индейцы умирают, защищая леса Амазонии». Это просто непостижимо, что пресса уделяет так много внимания этой соплячке.

Вместе с тем, слова Греты Тунберг об истреблении коренного населения Амазонии были основаны на реальном инциденте, который произошёл в эти выходные в Бразилии. В штате Мараньян двое лидеров индейского племени гуажажара были расстреляны из проезжавшего мимо них автомобиля.

Власти Бразилии начали расследование. Однако представители индейских племён заявляют, что на них уже давно оказывается серьёзное давление, поскольку они защищают свои территории и леса от вырубки.

МАРИНА СИЛВА, защитница окружающей среды: Вместо того чтобы пререкаться с Гретой, Болсонару лучше бы занялся реальным делом в соответствии с занимаемым им постом. Например, нашёл бы преступников, которые совершили убийство.

Отметим, что ранее Грета Тунберг уже меняла описание своего профиля в Twitter после слов Дональда Трампа, а также Владимира Путина, который на одной из пресс-конференций заявил, что это «добрая, но плохо информированная» девочка.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2019 года.

 

 

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