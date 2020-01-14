Times: последователи Греты Тунберг обрушились на Siemens за угольный проект в Австралии

После того как немецкий конгломерат Siemens отказался от выхода из сделки по разработке нового крупного месторождения угля в Австралии, единомышленники экоактивистки Греты Тунберг провели акции протеста у зданий компании сразу в нескольких городах Германии, пишет The Times. Это «непростительное решение», заявила «немецкая Грета» Луиза Нойбауэр.

Одна из крупнейших компаний Германии Siemens навлекла на себя гнев единомышленников юной экоактивистки Греты Тунберг из подросткового движения «Пятницы ради будущего» (Fridays for Future), сообщает The Times. Защитников природы возмутило, что Siemens собирается представлять техническое оборудование для новых угольных шахт в Австралии.

После того как немецкий конгломерат отказался выйти из проекта по разработке месторождения Кармайкл, расположенного в австралийском штате Квинсленд, в понедельник 13 января активисты провели «спонтанные» акции протеста перед зданиями компании по меньшей мере в шести городах.

По словам издания, сегодня компании обрели нового противника в лице молодого поколения активистов, умеющих искусно использовать соцсети для реализации своих целей. И воплощением этого поколения как раз является Грета Туборг. Чуть более года назад сторонники девушки основали движение «Пятницы ради будущего», которое подтолкнуло четыре млн. молодых людей по всему миру отказаться от школьных занятий в знак протеста против бездействия власть имущих в борьбе с климатическими изменениями.

Разработкой месторождения Кармайкл занимается индийская корпорация Adani Group. По оценкам, в недрах шахт может находиться до 2,3 млрд. тонн угля, ежегодно на месторождении, которое станет одним из крупнейших в мире, будет добываться по 60 млн. тонн. Гринпис утверждает, что при полной загрузке Кармайкл будет поставлять достаточно угля, чтобы генерировалось 128 млн. тонн углекислого газа в год, — больше, чем производят Швеция и Норвегия вместе взятые.

В прошлом году Siemens получил предложение стоимостью £15 млн. на техническую помощь в строительстве железной дороги от месторождения к морскому порту для экспорта. И хотя под давлением экологического лобби немецкая компания намекала, что у неё есть сомнения, она всё-таки не стала отказываться от контракта, даже несмотря на собственные обещания обеспечить нулевой баланс выбросов углерода на своём производстве к 2030 году.

Как заявил исполнительный директор Siemens Джо Кэзер, «ни с законной, ни с экономической точки зрения», у копании нет способа выйти из договора без потерь для акционеров. «Хотя меня, конечно, тоже волнуют проблемы окружающей среды, мне всё-таки нужно учитывать и другие интересы, других причастных сторон», — процитировала The Times.

Уже через несколько часов после выступления Кэзера немецкие участники движения «Пятницы ради будущего» провели акции протеста в ряде городов, включая Мюнхен, Берлин и Франкфурт. 23-летняя «немецкая Грета Тунберг» по имени Луиза Нойбауэр возглавила демонстрацию в своём родном Гамбурге. Активистка, которая отказалась от предложенного Казером места в наблюдательном совете энергетического проекта, назвала решение Siemens «непростительным» и «чем-то из прошлых веков».