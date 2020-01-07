DT: Россия адаптируется к глобальному потеплению и использует новые возможности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил первый этап национального плана по адаптации к климатическим изменениям, передаёт The Daily Telegraph. В рамках рассчитанного на два года плана страна намерена использовать возможности, которые для неё открывает таяние льдов в Арктике.
Россия планирует «использовать преимущества» температурного роста, вызванного климатическими изменениями, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на российский национальный план адаптации к изменениям климата.
Как отмечается в докладе, таяние льдов расширит возможности страны для судоходства и торговли в Арктике, где в последние несколько лет Россия также увеличивает своё военное присутствие.
Кроме того, в утверждённом первом этапе двухлетнего плана перечислены такие преимущества, как сокращение расходов на отопление в зимний период и возможность появления новых районов для сельскохозяйственной деятельности.
Тем не менее, состоящий из 30 пунктов документ освещает, в том числе, и связанные с изменением климата риски для здравоохранения, среды обитания животных и российской зоны вечной мерзлоты.
«Последствия этих изменений оказывают существенное и усиливающееся воздействие на социально-экономическое развитие страны, условия жизни и здоровье людей», — гласит отрывок подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым документа.
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