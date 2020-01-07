DT: Россия адаптируется к глобальному потеплению и использует новые возможности

03:00 Джонсон предложил Австралии помощь в связи с пожарами Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Австралии помощь в связи с продолжающимися лесными пожарами.

03:00 СК возбудил дело после гибели ребёнка на балконе под Хабаровском Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти семимесячного ребёнка, которого оставили на балконе в Хабаровском крае.

03:00 Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.

03:00 Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат в 2020 году Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не планирует баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году.

03:00 Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по Ираку Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических учреждений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ударом США в Багдаде.

03:00 Эспер прокомментировал возможность ударов по культурным объектам Ирана Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта».

03:00 Президент Бразилии может пропустить форум в Давосе Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по соображениям безопасности.

03:00 Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем востоке Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман обсудил с госсекретарем США Майком Помпео усилия по установлению мира на Ближнем востоке во время визита в Вашингтон.

03:00 Генсек ООН обеспокоен выборами главы Нацсобрания Венесуэлы Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен событиями вокруг выборов главы Национального собрания Венесуэлы.

03:00 Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская» Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская», сообщает РИА Новости.

03:00 Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин заявил, что латвийские военные прекратили обучение и тренировки c военнослужащими сил безопасности Ирака из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

03:00 Медведев с супругой приехали в храм Христа Спасителя на богослужение Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана приехали в храм Христа Спасителя на рождественское богослужение, сообщает РИА Новости.

03:00 Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.

03:00 ПНС Ливии вернуло под контроль Сирт Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявил, что силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа возвратились в Сирт и отбили свои позиции.

03:00 Путин прибыл на рождественскую службу в собор в Петербурге Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, чтобы участвовать в рождественском богослужении, сообщает РИА Новости.

03:00 Тактаров раскрыл, что сказал Лундгрену перед боем в Москве в 2007 году Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился воспоминаниями о своём поединке против знаменитого американского актёра Дольфа Лундгрена на шоу «Король ринга» в Москве в 2007 году.

03:00 Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.

03:00 СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».

03:00 Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество Госсекретарь США Майк Помпео и лидер Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность стратегического партнёрства двух стран.

03:00 Сын Кости Цзю объявил о намерении стать чемпионом мира в 2020 году Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, заявил о намерении завоевать титул в наступившем году.

03:00 Премьер Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своём видеообращении на русском языке поздравил всех православных христиан с Рождеством.

03:00 Акинфеев сделал заявление о московском «Спартаке» Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос юного болельщика о своём поведении в случае, если бы его семья болела за столичный «Спартак».

03:00 Овечкин устроил соревнования по забрасыванию еды в рот друзьям Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поиграл со своими друзьями в одном из ресторанов США.

03:00 Главы МИД ЕС обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 10 января Экстренное заседание глав МИД 28 стран Евросоюза состоится в пятницу, 10 января, в Брюсселе. Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

03:00 Спецпредставитель ООН призвал страны не вмешиваться в конфликт в Ливии Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе призвал третьи государства прекратить вмешательство во внутренний конфликт в этой стране.

03:00 Легенда «Ромы» и сборной Италии Де Росси завершил спортивную карьеру Знаменитый итальянский футболист Даниэле Де Росси объявил о завершении спортивной карьеры.

03:00 Россия заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке Россия и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря, следует из комментария постпредства США при организации.

03:00 Быков высказался об эпизоде с камерой в финале МЧМ-2020 Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился своим мнением о скандальном эпизоде финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между россиянами и канадцами (3:4).

03:00 Быков о критике Мифтахова: а ещё ему надо дать в руки винтовку Бывший главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал выступление вратарей молодёжки на чемпионате мира 2020 года в Чехии.

03:00 Помпео обсудил с Генсеком ООН события в Венесуэле и на Ближнем Востоке Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем по ситуации на Ближнем Востоке и в Венесуэле.

03:00 Серебряный призёр МЧМ-2020: мы очень расстроились из-за проигрыша канадцам Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко рассказал о своих ощущениях после поражения от команды Канады (3:4) в финале чемпионата мира в Чехии.

03:00 Мифтахов назвал МЧМ-2020 лучшим временем в своей жизни Вратарь молодёжной сборной России по хоккею Амир Мифтахов, пропустивший четыре шайбы в финале чемпионата мира от команды Канады (3:4), прокомментировал выступление коллектива Валерия Брагина в Чехии.

03:00 Глава ЕК объявила о созыве заседания по ситуации вокруг Ирака и Ирана Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назначила 8 января специальное заседание ЕК в связи с ситуацией вокруг Ирака и Ирана. Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проведёт собрание глав МИД ЕС.

03:00 Роналду: я доволен хет-триком, но победа «Ювентуса» для меня важнее Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о матче с «Кальяри» (4:0), в котором он оформил свой первый хет-трик в чемпионате Италии.

03:00 Роналду вторым в XXI веке оформил хет-трики в Англии, Испании и Италии Криштиану Роналду стал вторым футболистом в XXI веке, сумевшим оформить хет-трики в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

03:00 Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

03:00 Быков не считает дисциплину слабой стороной сборной России на МЧМ Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением по поводу дисциплины в молодёжной команде на чемпионате мира.

03:00 Армия Хафтара сообщила о полном контроле над городом Сирт Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара полностью взяла под контроль крупнейший в стране город Сирт, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

03:00 Быков призвал болельщиков поддержать молодёжную сборную России по хоккею Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков ответил на критику молодёжной команды после поражения в финале чемпионата мира от Канады.

03:00 Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

03:00 В Анкаре назвали цель отправки турецких военных в Ливию Турция направляет военнослужащих в Ливию для обеспечения стабильности в этой стране, а также для поддержки и обучения солдат правительства национального согласия (ПНС), заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

03:00 Канделаки высказалась по поводу ситуации с трансляцией финала МЧМ по хоккею Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала недовольство болельщиков по поводу ситуации с трансляцией финала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

03:00 Столтенберг: новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам срочного заседания Североатлантического совета призвал все стороны воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

03:00 В Сочи рассказали о новой программе для оценки мастерства вождения В Сочи разработали новую программу автоматической оценки техники вождения, сообщает «Российская газета».

03:00 МЧС Татарстана предупредило о сильном тумане в регионе В МЧС Татарстана предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

03:00 В «Антальяспоре» подтвердили переход футболиста сборной России Кудряшова Главный тренер «Антальяспора» Тамер Туна подтвердил информацию о скором переходе в команду защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

03:00 В Белом доме отметили готовность Трампа обсуждать новую ядерную сделку Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность к переговорам с Ираном по новой ядерной сделке, сообщила советник Белого дома Келлиан Конуэй.

03:00 Роспотребнадзор проверил торговые точки Оренбургской области на предмет продажи снюса Оренбургский Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку торговых точек региона на предмет незаконной реализации никотиносодержащих смесей, сообщает RIA56.

03:00 Тренер Чугайнов заявил, что футбол в России деградирует Бывший главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов прокомментировал слова президента Российского футбольного союза (РФС), Александра Дюкова, который заявил о стагнации футбола в стране.