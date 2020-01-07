Daily Telegraph Оригинал

DT: Россия адаптируется к глобальному потеплению и использует новые возможности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил первый этап национального плана по адаптации к климатическим изменениям, передаёт The Daily Telegraph. В рамках рассчитанного на два года плана страна намерена использовать возможности, которые для неё открывает таяние льдов в Арктике.
DT: Россия адаптируется к глобальному потеплению и использует новые возможности
Reuters

Россия планирует «использовать преимущества» температурного роста, вызванного климатическими изменениями, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на российский национальный план адаптации к изменениям климата.

Как отмечается в докладе, таяние льдов расширит возможности страны для судоходства и торговли в Арктике, где в последние несколько лет Россия также увеличивает своё военное присутствие.

Кроме того, в утверждённом первом этапе двухлетнего плана перечислены такие преимущества, как сокращение расходов на отопление в зимний период и возможность появления новых районов для сельскохозяйственной деятельности.

Тем не менее, состоящий из 30 пунктов документ освещает, в том числе, и связанные с изменением климата риски для здравоохранения, среды обитания животных и российской зоны вечной мерзлоты.

«Последствия этих изменений оказывают существенное и усиливающееся воздействие на социально-экономическое развитие страны, условия жизни и здоровье людей», — гласит отрывок подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым документа.

Среднегодовая температура воздуха на территории России с середины 1970-х годов в 2,5 раза превышает темпы роста средней глобальной температуры. В связи с этим промышленности, транспорту и сельскому хозяйству страны придётся адаптироваться к изменениям.

Правительство заявило, что будет планировать кризисные сценарии, включая эвакуацию в случае стихийных бедствий и изучение вопроса климатических изменений в школе.

Как отмечает The Daily Telegraph, декабрь оказался рекордно тёплым для Москвы. Обычно выделяющим миллионы на очистку дорог и тротуаров от снега московским властям в этом году пришлось завозить на Красную площадь искусственный снег. 

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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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