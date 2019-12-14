Military Times: американские эксперты обсудили военный ответ на изменение климата

С одной стороны, изменение климата приведёт к новой ситуации в Арктике, и там может случиться конфликт между США и Китаем или Россией. С другой стороны, одним из последствий может стать нехватка воды на севере Африки и на Ближнем Востоке. Американские эксперты считают, что для любого из этих сценариев нужно подготовить военный ответ, пишет Military Times.
По мере изменения климата страны будут наращивать свои мощности в Арктике, и при этом в Северной Африке и на Ближнем Востоке будет больше конфликтов за воду. К такому выводу пришли участники экспертных слушаний в США, пишет Military Times.
Прежде всего, они отметили, что таяние льдов в Арктике говорит о том, что в регионе будет больше навигации, а страны вроде Китая и России будут вкладывать туда больше инвестиций. Соответственно, конкуренция между ними и США только возрастёт. При этом, если у России длинная граница с Арктическим регионом, и она претендует на Северный полюс, то у Китая там нет границы. Но этот фактор не останавливает Китай в других регионах: например, в Африке и Южной Америке, где он занимается инфраструктурными проектами и предоставляет военную помощь.
В ответ на это Пентагон изменил свою стратегию по Арктике и проводит учения на территории государств региона — например, в Норвегии. Кроме того, американские военные следят за подводной активностью России, а также взаимодействуют с канадскими коллегами и тренируются на Аляске. В Пентагоне задумались также об использовании мобильных ядерных реакторов.
На слушаниях обсудили также опасность того, что изменение климата приведёт к росту политической нестабильности, экономических кризисов и нехватке воды, пишет Military Times. Из-за этого могут обостриться конфликты на севере Африки и на Ближнем Востоке. Именно из-за нехватки воды и будут войны в будущем, уверены американские эксперты.
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