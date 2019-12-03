Daily Telegraph: Дания сделала Гренландию приоритетом своей национальной безопасности

Датские спецслужбы сделали Гренландию приоритетом национальной безопасности на фоне высказываний Трампа о возможности покупки острова, пишет The Daily Telegraph. В датской военной разведке отметили, что арктический регион становится предметом трений между мировыми державами, что оказывает на Данию непосредственное влияние.

На фоне того, что Дональд Трамп выражал интерес к покупке Гренландии, Дания сделала остров приоритетом своей национальной безопасности, пишет The Daily Telegraph.

Издание напоминает, что ранее Трамп говорил о возможности купить остров ввиду изобилия природных ресурсов и логистической ценности. Датский премьер Метте Фредериксен ответила, что Гренландия не продаётся, после чего Трамп назвал её «противной» и отменил свою поездку в Данию.

Теперь же внешняя и военная разведывательная служба Дании предупредила о том, что вокруг Гренландии могут начаться трения с участием мировых держав, таких как США, Китай и Россия, сообщает The Daily Telegraph. По мнению спецслужб, эта угроза опаснее терроризма и киберпреступлений.

«Мы решили начать оценку рисков этого года с Арктики, поскольку арктические интересы великих держав имеют прямое влияние и большую значимость для Датского королевства», — приводит издание слова сотрудника датской военной разведки Ларса Финдсена. Финдсен подчеркнул, что Россия, США и Китай усиливают свой военный фокус на Арктике, что повышает уровень трений в регионе.

В августе минувшего года Дания впервые отправила к берегам Гренландии свой крупнейший боевой корабль, отмечает издание.

The Daily Telegraph информирует, что Гренландия является крупнейшим островом в мире, однако его население составляет всего 55 тыс. человек. Остров богат редкоземельными материалами, кроме того, ожидается, что гренландские воды станут более доступными для мореходства ввиду изменений климата. В 2009 году остров получил самоуправление, однако Дания сохраняет контроль над его оборонной и внешней политикой. Что касается США, то у них уже есть крупная военная база в северо-западной части острова: её персонал насчитывает 600 человек.