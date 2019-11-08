Guardian узнала, как Гренландия помешала США помочь Украине

Приостановка военной помощи Киеву была отчасти вызвана тем, что ключевые фигуры американского правительства были заняты возможной покупкой Гренландии, заявил на слушаниях в конгрессе временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор. По словам дипломата, вопрос приобретения полуавтономной датской территории поглощал много энергии Совета национальной безопасности в ущерб другим важным проблемам, сообщает The Guardian.

После того как Белый дом задержал военную помощь Украине, представители администрации Трампа спешно занялись спасением этой инициативы. Но чиновники долго не могли организовать встречу с президентом, отчасти потому, что его окружение было слишком занято покупкой Гренландии, пишет The Guardian со ссылкой на расследования конгресса.

Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор сообщил законодателям, что в середине июля Трамп заморозил помощь Киеву. Это послужило поводом для ряда встреч, на которых высокопоставленные члены американского правительства обсуждали вопрос, как возобновить предоставление этой поддержки «с учётом серьёзности российской военной интервенции» в Донбассе.

По словам опытного дипломата, участники дискуссий пришли к «единодушному мнению», что помощь должна быть предоставлена. Для этого они предлагали госсекретарю, директору ЦРУ и советнику по национальной безопасности встретиться с Трампом и «убедить его отменить задержку».

Но в итоге о встрече не удавалось договориться до самого сентября. Тейлор заявил, что отчасти ситуация объяснялась тем, что нужные члены правительства в этот период находились в зарубежных командировках. Но при этом он добавил: «Я думаю, это также происходило примерно во время гренландского вопроса, вопроса о покупке Гренландии, на который у Совета национальной безопасности (СНБ) ушло много энергии».

20 августа Трамп отменил поездку в Данию, объяснив свой поступок нежеланием правительства страны продавать Вашингтону Гренландию. Датский премьер Метте Фредериксен назвала предложение американского президента о покупке полуавтономной территории «абсурдной дискуссией», напоминает издание.

В то время Трамп утверждал, что гренландская сделка не находится в списке приоритетных задач. Но судя по заявлению Тейлора, эта идея поглотила значительные ресурсы СНБ в ущерб другим вопросам в сфере безопасности, которые остальная администрация считала более важными, рассуждает издание.

Согласно показаниям Тейлора, в какой-то момент ему стало ясно, что Трамп с помощью своего адвоката Руди Джулиани пытается удержать военную помощь. Они якобы хотели использовать её, чтобы вынудить украинские власти расследовать деятельность политических соперников главы Белого дома.

Конгрессмен Шифф, который вёл допрос Тейлора, заявил, что откровения о роли временного увлечения Трампа Гренландией «вызывают тревогу по совершенно иной причине». Дипломат согласился, что это была «абсолютно другая история», заключает The Guardian.