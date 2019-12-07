TV 2 NORGE: датчане разглядели со спутников строительство российской арктической авиабазы

По информации датской разведки, при самой северной пограничной заставе России, расположенной на Земле Франца-Иосифа, к 2020 году появится действующая авиабаза с истребителями. Как передаёт TV 2 NORGE, таким образом Россия сможет заблаговременно обнаруживать и предотвращать угрозу высокоточных атак со стороны США, прежде чем противник доберётся до материковой части страны.

Северные районы и Арктика сегодня занимают центральное место в российской программе военной модернизации. Как пишет TV 2 NORGE со ссылкой на военную разведку Дании, судя по всему, при самой северной пограничной заставе России, расположенной на Земле Франца-Иосифа, к 2020 году появится действующая авиабаза с истребителями.

По информации службы военной разведки Дании, база пограничной службы Нагурская станет самой северной военной авиабазой в мире и позволит военно-воздушным силам России закрепиться на Крайнем Севере. По данным датской разведки, база станет для России краеугольным камнем строительства передовой линии обороны в Арктике. Спутниковые снимки, сделанные осенью 2019 года, свидетельствуют, что там ведутся работы по удлинению взлётно-посадочной полосы с 2500 м до 3500 м.

«Россия начала работы на взлётно-посадочной полосе в Нагурском в 2017 году и продолжает увеличивать потенциал базы. Когда всё будет завершено, Россия сможет использовать Нагурское под свои крупнейшие транспортные и противолодочные самолёты, а также бомбардировщики», — пишет датская военная разведка в последнем анализе угроз.

Таким образом Россия продвинет часть своей обороны далеко в Северный Ледовитый океан и сможет заблаговременно обнаруживать и предотвращать угрозу высокоточных атак со стороны США, прежде чем противник доберётся до материковой части страны.

«В случае кризиса база поможет России установить контроль над морскими и воздушными районами на территориях, которые выходят далеко за пределы её собственных границ», — пишет датская разведка.

В анализе также говорится, что оборона, которую Россия наращивает в северных районах, всё чаще начинает включать в себя такие элементы, которые можно использовать и при наступательных операциях.

«С этой базы российские самолёты в короткие сроки также смогут достичь Северо-Восточной Гренландии, а с помощью ракет большой дальности или при поддержке самолётов-заправщиков — даже атаковать базу Туле», — пишет военная разведка Дании.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала TV 2 NORGE тревогу Дании по поводу российской авиабазы на Земле Франца-Иосифа.

«Это вписывается в уже известную нам картину — Россия усиливает свою военную мощь, в том числе на севере, она стала быстрее, мобильнее, у нее больше оборудования и возможностей. Но по сути это для нас ничего не меняет. Мы просто должны создать систему обороны, которая с учётом нашего членства в альянсе была бы достаточной, чтобы сдерживать агрессию. Мы регулярно рассказываем нашим партнёрам обо всём, что видим в этих районах, ведь наша задача в рамках НАТО — быть глазами и ушами альянса на севере. Но вдаваться в подробности я не могу», — заявила Сульберг.