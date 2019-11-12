WSJ: вертолётная база России на острове Гогланд призвана держать НАТО в напряжении

Открытием военной вертолётной базы на острове Гогланд Россия пытается оказывать военное и психологическое давление, а также политическое влияние на соседние государства, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что база может оказаться на передовой в любом конфликте между Россией и странами НАТО.

При помощи вертолётной базы на острове Гогланд в Финском заливе Россия пытается оказывать психологическое давление на соседние государства и не допускать воплощения «худшего сценария» — вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пишет The Wall Street Journal.

Так, в Кремле рассчитывают, что некогда входившие в состав СССР Эстония, Латвия и Литва, на сегодняшний день входящие в НАТО, беспокоились о том, смогут ли союзники прийти им на помощь или нет, что предоставляет России политическое влияние.

Ожидается, что пять новых вертолетных площадок, диспетчерская вышка, метеостанция, заправочный пункт и ремонтная база также позволят Москве внимательно следить за военными манёврами вблизи своего второго по величине города — Санкт-Петербурга.

Как отмечает издание, построенная этим летом база не является существенным укреплением военной мощи. Однако её расположение между страной — членом НАТО и союзником организации Финляндией помогает президенту России Владимиру Путину держать соседние государства в напряжении.

База может оказаться на передовой в любом конфликте между Россией и Североатлантическим альянсом, который также активно наращивает свои силы на острове.

«В мировом масштабе у России не такие уж сильные карты. Но они могут держать соседей в напряжении, используя военное преимущество в регионе», — полагает эксперт Финского института международных отношений Чарли Салониус-Пастернак.

Тем не менее, The Wall Street Journal отмечает, что намерения Москвы остаются неясными.

Как полагает американский военный аналитик Дмитрий Горенбург, российские манёвры в регионе вызваны ощущением того, что силы НАТО окружили страну.

Подобная наступательная позиция, по его словам, является важнейшим средством обороны.

«Таким образом, стратегические цели России в Северном регионе направлены в первую очередь на сохранение статус-кво, а не на изменение стратегической обстановки или значительное расширение российского влияния», — приводит издание слова эксперта.

В свою очередь, директор Международного центра оборонных исследований в Таллинне Свен Сакков полагает, что подобные действия могут быть вызваны желанием правительства России продемонстрировать гражданам, что их страна остаётся великой державой.

При этом Запад отвечает мерами, которые, по его словам, направлены на сдерживание России. В частности, НАТО разместил в Прибалтике около 5 тыс. военнослужащих. Финляндия, как и Швеция, вернувшая войска на стратегически важный остров Готланд в Балтийском море, более тесно сотрудничают с альянсом.