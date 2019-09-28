Japan Times: Россия укрепляет военно-морское присутствие в Средиземноморье

В условиях напряжённости в отношениях с Западом Россия намерена возродить советскую практику постоянного патрулирования Средиземноморья, сообщает The Japan Times. Для этого страна укрепляет единственную военно-морскую базу страны за переделами постсоветского пространства в сирийском Тартусе.
В то время как одна подводная лодка пришвартовывается на российской военной базе в Сирии, другая готовится к отплытию для патрулирования Средиземного моря, что, как отмечает The Japan Times, свидетельствует об укреплении позиций России в Средиземноморье.
Пункт материально‑технического обеспечения ВМФ России в Тартусе — единственная военно-морская база страны за переделами постсоветского пространства. В 2017 году Москва заключила соглашение с сирийским президентом Башаром Асадом о продлении срока аренды базы на 49 лет. Соглашение позволяет России содержать там до 11 боевых кораблей, в том числе атомных. Эта военно-морская база, а также авиабазу Хмеймим сыграли важнейшую роль в российской военной кампании в Сирии с 2015 года.
Как сообщает издание, пытаясь возродить советскую практику постоянного патрулирования Средиземноморья Россия приступила к модернизации и расширению военно-морской базы. Подобные усилия связаны с желанием российского лидера Владимира Путина укрепить вооружённые силы страны в условиях напряжённости в отношениях с Западом.
По словам командира оперативного командования в дальней оперативной зоне Сергея Тронева, сейчас в порту в Тартусе находятся две подводные лодки, два боевых корабля, три боевых катера, три судна обеспечения ВМФ, а также противодиверсионные и патрульные катера, обеспечивающие безопасность.
Для усиления группировки в восточной части Средиземного моря в Тартус пришёл малый ракетный корабль «Великий Устюг» и фрегат «Адмирал Макаров».
Кроме того, ожидается, что в середине октября начнёт функционироватьсозданный на базе судоремонтный центр, который, по словам заместителя командира российского оперативного командования в дальней морской зоне Евгения Гущина, «заметно облегчит ремонт кораблей и поддержание их военно-морского потенциала в регионе».
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