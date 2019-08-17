National Interest: трансформация российского флота происходит прямо на глазах

Российский ВМФ стремительно эволюционирует во флот небольших, но обладающих серьёзной огневой мощью кораблей, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, Москва постепенно списывает старые крупные корабли, которым на смену приходят малые суда, что говорит об акценте России на региональных водах.

14 августа 2019 года российский флот завершил испытания модифицированного ракетного корвета. Подобное событие лишь подчёркивает эволюцию ВМФ России, где главную роль вместо немногочисленных крупных кораблей начинают играть более массовые небольшие боевые суда, пишет The National Interest.

По данным российских СМИ, малый ракетный корабль «Смерч» Тихоокеанского флота в рамках заводских испытаний провёл ракетные стрельбы в Японском море по морским и воздушным целям.

В результате недавних модификаций «Смерч» может похвастаться 30-мм и 76-мм орудиями, батареей малых ракет класса «земля — воздух» и противокорабельными ракетами «Уран». «Смерч» — это один из 150 корветов, патрульных судов и минно-тральных кораблей российского ВМФ.

Каждый из них обладает водоизмещением всего в несколько тысяч или несколько сотен тонн. В то же время в состав российского флота входит менее 30 крупных океанских фрегатов, эсминцев и крейсеров.

В то же время американский флот насчитывает всего несколько десятков малых надводных кораблей и более сотни крупных боевых судов. «Американские и российские ВМС — это две противоположности, отражающие стратегию, историю, промышленность и географию этих стран», — отмечает журнал.

Что касается США, то флот этой страны ввиду мощной и наукоёмкой промышленности отдаёт предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, реализуя политику интервенционизма.

Российский же флот полагается на устаревшие верфи, которые могут успешно производить лишь малые суда. «К счастью для Москвы, подобные малые корабли вписываются в стратегию России, которая заключается в дестабилизации и иногда во вторжениях в соперничающие государства, находящиеся неподалёку от её периферии», — считает The National Interest.

В этом контексте российский ВМФ стремительно трансформируется во флот малых кораблей. Крупные корабли списываются, в то время как малые суда — новые и модифицированные — занимают их место, превращая российские ВМС из рода войск со всемирным охватом действий в региональный флот.

В апреле 2019 года Кремль, в частности, принял решение пустить на металлолом два старых крейсера класса «Киров». Кроме того, Москва подумывала и о списании своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов» — особенно после инцидента с сухим доком, — чтобы не тратиться на техобслуживание и модернизацию.

В то же время российский флот в основном получает ракетные корветы водоизмещением не более 5 тыс. тонн. При этом водоизмещение американского эсминца составляет 9 тыс. тонн.

В 2018 году Кремль закупил всего четыре новых корабля; все из них принадлежат к классу корветов. Тем не менее эти небольшие суда обладают серьёзной огневой мощью: в последние несколько лет корветы выпускали крылатые ракеты «Калибр» по целям в Сирии, находясь при этом в Каспийском море.

Однако, продолжает издание, цифры могут сказать довольно много. По мере трансформации российский флот по большинству показателей начинает уступать американским и китайским ВМС. По состоянию на 2019 год российский ВМФ располагает 360 кораблями, в то время как Китай — 624.

У американского же флота в активе всего 333 боевых корабля. Однако американские суда в среднем гораздо крупнее российских и китайских. Водоизмещение всех ВМС США — 4,6 млн тонн, в то время как китайского флота — 1,8 млн тонн. Российский же флот может похвастаться показателем лишь в 1,2 млн тонн.

«Пожалуй, самый красноречивый факт — это то, что флот США может нести на борту около 12 тысяч наступательных ракет. Китайские корабли в совокупности могут нести 5,2 тысячи ракет. Российский же флот, даже несмотря на модифицированные корабли вроде «Смерча», располагает не более 3,3 тысячи ракет. И эта цифра может снизиться ещё больше на фоне списания крупных старых боевых судов, которым на смену приходят более мелкие корабли», — подводит итог The National Interest.