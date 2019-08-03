«На всех парусах»: National Interest о стремительной модернизации российского флота

Парад на День ВМФ отразил стремительно меняющийся облик российского флота, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, отсутствие на мероприятии большого количества крупных кораблей, а также присутствие на нём малых и гибких судов говорит о том, что Москва делает ставку в первую очередь на «сухопарый» флот быстрого реагирования.

Когорта новых российских кораблей на ежегодном Дне военно-морского флота в Санкт-Петербурге продемонстрировала стремительно меняющийся облик флота этой страны, который на всех парусах движется к выполнению своей масштабной программы по модернизации, пишет The National Interest.

Этот праздник появился в 1939 году «в целях мобилизации широких масс трудящихся вокруг вопросов строительства Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота Союза ССР». В 1980 году День ВМФ отменили. Статус праздника ему был возвращён в 2006 году президентским декретом Владимира Путина. Тем не менее только в 2017 году Санкт-Петербург стал постоянным местом для проведения военно-морского парада, который с тех пор служил площадкой для демонстрации российского флота.

Прежде всего в глаза бросилось отсутствие некоторых кораблей. Совсем не удивительно, что на параде не было российского «престарелого и проблемного» авианосца «Адмирал Кузнецов», так как он, по некоторой информации, находится на капитальном ремонте после инцидента с сухим доком.

Куда любопытнее было отсутствие крейсера «Пётр Великий» — крупнейшего в мире надводного военного корабля и звезды парада 2017 года. Тем не менее, как считает журнал, тот факт, что корабль не принял участие в мероприятии, абсолютно логичен в контексте парада, на котором Москва попыталась показать, что российские ВМС постепенно превращаются в «сухопарый флот быстрого реагирования локального радиуса действия».

В голове парада шёл второй фрегат класса «Адмирал Горшков» — «Адмирал Косотонов» — водоизмещением в 4500 тонн и несущий на борту уникальную противолодочную и противоторпедную российскую систему «Пакет-НК». Кроме того, на мероприятии присутствовал и новый тяжёлый корвет «Гремящий», который является развитием внушительного «Стерегущего».

Удивительно, продолжает The National Interest, что из всех прототипов подлодок, которые могли принять участие в параде, российский флот выбрал именно субмарину «Кронштадт» проекта «Лада». Возможно, что это намёк на то, что Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» продвигается в разработке воздухонезависимой двигательной системы. В то же время участие в мероприятиях «Кронштадта» может быть лишь данью тому факту, что парад начался на одноимённой военно-морской базе.

В своём заявлении Владимир Путин также не забыл упомянуть и о новой линейке российских малых ракетных кораблей, и не без причины: в компактных и крайне манёвренных кораблях многие видят будущее российских систем доставки крылатых и противокорабельных ракет.

Как отметил по этому поводу капитан в отставке Леонид Юдников, «проблема надводных кораблей решается за счёт ускоренного строительства малых ракетных кораблей; таких, которые с помощью крылатых ракет осуществляли успешные залпы по террористам в Сирии».

«Современное ракетное оружие, а это в первую очередь крылатые ракеты типа «Калибр», стало компактным, при этом дальность этих ракет покрывает очень приличное расстояние, до 2—2,5 тысяч километров. И их очень удобно размещать на малых военных кораблях в силу того, что корабли эти хороши и по мореходности. Они могут находиться и в территориальных водах, и в небольших водоёмах, где есть условия для их эксплуатации», — добавил он.

Именно подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота. Кроме того, в своём заявлении Путин сообщил, что «доля современных вооружений в ВМФ РФ превысила 62 процента». Дьявол тем не менее как всегда скрывается в деталях, так как серьёзную часть из этих 62% составляют ещё советские корабли, которые получили современное вооружение или электронику.

«В то же время небольшая и сухопарая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьёзные — если не болезненные шаги, — чтобы проложить путь для новых проектов, списав значительную часть своего советского морского наследия», — подводит итог The National Interest.