Washington Times: в Арктике назревает новая холодная война

По наблюдениям экспертов, Россия решила сделать ставку на Арктику с её богатыми ресурсами и новыми морскими путями, поэтому Москва активно укрепляется в регионе. Вслед за Россией подтягиваются и другие великие державы, включая США и Китай. Как подчёркивает The Washington Times, аналитики считают, что новое противостояние будет разворачиваться именно в Арктике.

Холодная война никуда не делась, утверждает журналистка Дженнифер Харпер в своей статье для The Washington Times. Если уж на то пошло, война эта, напротив, стала ещё более холодной, даже замороженной.

Россия сегодня развернула активную деятельность в Арктике — регионе с внушительными запасами неосвоенных природных ресурсов, через который пролегают новые торговые пути. Относительно недавно Москва возобновила практику патрулирования Северного полюса истребителями, укрепила свои арктические военные базы и провела там успешные испытания гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Кроме того, Россия намерена обзавестись новыми, мощными ледоколами. Один из них — первый в своём роде атомный ледокол «Арктика», который уже успешно вышел на ходовые испытания и, как ожидается, вскоре будет сдан в эксплуатацию. Как отмечает автор, Кремль планирует добавить к «Арктике» ещё четыре таких же судна.

По мнению издания The Maritime Executive, российский лидер Владимир Путин «делает ставку на изменение климата и таяние Арктики». А датская разведка и вовсе считает, что стоит ожидать усиления напряжённости в регионе, вокруг которого развернётся противостояние таких великих держав, как Россия, США и Китай.

На такие перемены обратил внимание и один из американских сенаторов — представляющий Аляску республиканец Дэн Салливан, по инициативе которого было созвано слушание о «растущих возможностях, трудностях и угрозах в Арктике». По словам политика, в регионе происходят «колоссальные перемены», так что важно сделать так, чтобы Вашингтон не отставал от Москвы и Пекина.

Салливан разрабатывает стратегию по усилению роли Береговой охраны США в Арктике, а также по совместной деятельности этой службы с силами ВМС. «Мы не призываем к созданию огромной базы ВМС или Береговой охраны. Мы просто хотим, чтобы наши ледоколы, или сторожевые катера, или эсминцы ВМС могли зайти в порт в американской части Арктики», — цитирует Салливана The Washington Times.

Возвращаясь к России, некоторые аналитики подчёркивают, что для Москвы Арктика важна не только из-за ресурсов и морских путей. Как утверждает специалист по Арктике из Университета Джорджа Вашингтона Мария Розанова-Смит, «во многих аспектах для России её судьба определяется её географией; важно понимать, что Арктика — неотделимая часть российской национальной идентичности и что Россия считает себя арктической страной».

По словам аналитика, Арктика представляет собой предмет национальной гордости россиян, завязанной, впрочем, в основном на достижениях прошлого. «А чем ещё жителям России сегодня гордиться?» — отмечает Розанова-Смит и добавляет, что с точки зрения экономики регион также может стать ключом к будущему процветанию страны.