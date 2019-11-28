Military Times: США пора прикрыть арктическое направление — базами и радарами

США необходимо вложиться в систему раннего оповещения в Арктике, а также пересмотреть программы подготовки личного состава с учётом специфики этого региона, пишет Military Times со ссылкой на мнение главы Северного командования США генерала ВВС Терренса Джона О’Шонесси. Как отмечает портал, это обусловлено тем, что на данный момент США отстают на этом поприще от своих главных конкурентов, в частности, России.

Глава Северного командования США генерал ВВС Терренс Джон О’Шонесси заявил, что Америке необходимо вложиться в систему раннего оповещения в Арктике, которая будет подобна радарным станциям, построенным в 1957 году. Тогда этот комплекс получил название линия дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), пишет Military Times.

«Нам нужно быть в курсе, что там происходит», — отметил по этому поводу генерал.

Подобное заявление — это лишь очередной сигнал того, что высокопоставленные военные чиновники обеспокоены степенью боеготовности США в Арктике. Несмотря на рост конкуренции за новые морские маршруты и ресурсные зоны в тундре, которая подталкивает американских стратегов к пересмотру программ подготовки, производству нового оборудования и строительству инфраструктуры, вложения в последние годы в этот регион были невелики.

По словам О’Шонесси, подготовка американских войск к войне в Арктике — это непростая проблема, так как холодная погода осложняет выполнение любых задач, которые в других регионах были бы куда легче.

США способны быстро перебрасывать свои силы и технику по всему земному шару, однако «в Арктике всё по-другому, это очень сложно», отметил генерал. По его мнению, для эффективных действий в Арктике вооружённым силам США нужны инновации и дополнительная подготовка.

При этом Вашингтон, судя по всему, отстаёт от соперников вроде России, которая в ходе своих учений в Арктике задействовала там тысячи военнослужащих. Кроме того, по данным агентства Reuters, к 2035 году Москва должна спустить на воду 13 ледоколов. Что же касается США, то они обладают лишь одним рабочим тяжёлым ледоколом, в то время как ещё несколько находятся на стадии производства.

Однако для парирования вызовов национальной безопасности в Арктике США нужны не только корабли. Из-за того что Америка увязла на Ближнем Востоке, где она действовала на протяжении последних 20 лет, вооружённые силы этой страны находятся в процессе подгонки программ подготовки и оборудования под суровый климат Арктики.

«Нельзя просто взять людей, авиацию, корабли, сухопутные войска и всё сопутствующее им оборудование и отправить его в Арктику, а затем ждать, что оно хорошо себя там проявит, притом что вы там не тренировались и притом что у вас нет правильного снаряжения и экипировки», — подчеркнул О’Шонесси.

Глава Северного командования США объяснил, что Вашингтон собирается вложиться в инфраструктуру, подготовку и арктическую экипировку. «Мы занимались этим и ранее, — сообщил он. — Но в Арктике простое становится сложным. Коммуникация и навигация становятся труднее».

В последние годы США провели ряд учений и расширили ротацию войск, которые учатся действовать в экстремальных условиях. Например, для этих целей осенью 2018 года Корпус морской пехоты США отправил 700 морпехов в Норвегию. При этом КМП также подумывает о том, чтобы включить Аляску в новую Программу дислокации соединений, похожую на шестимесячную ротацию морпехов на японской Окинаве.