Le Figaro: политолог посоветовал не бояться войны в Арктике — ни «горячей», ни экономической
Российские спецслужбы задержали двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, с кем общался его сын во время выступлений за мадридский «Реал».
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сообщил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал ему подарок на 15-летие.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на территории Сирии был пойман боевик террористической организации «Исламское государство»*, который причастен к терактам в России и Германии.
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.
Промоутер российского боксёра Сергея Ковалёва Кэти Дува выразила мнение, что её клиент мог одержать победу над мексиканцем Саулем Альваресом.
Руководитель военной прокуратуры Украины Виктор Чумак заявил, что 455 участников «майдана» подозреваются в совершении преступлений, 46 из них уже получили обвинительные приговоры.
Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин прокомментировал ситуацию с рекультивацией полигона «Царёво», передаёт телеканал «360».
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что в декабре в Подмосковье планируют открыть специальные «мегабаки» для раздельного сбора мусора.
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил игру команды в преддверии матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
У самолёта авиакомпании «ЮТэйр», совершившего посадку в московском аэропорту Внуково, возникли проблемы со стойкой шасси. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане 10—11 декабря.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала сообщения о радиационном инциденте в Южно-Китайском море.
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о финансовых проблемах «Ростова».
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, не исключил проведения боксёрского поединка между его сыном и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столице в выходные дни.
Аспирант Московского государственного университета выпал из окна общежития в столице и скончался от полученных травм. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.
Цена размещения акций «Газпрома» его дочерним предприятием «Газпром газораспределение» установлена на уровне 220,72 рубля. Отмечается, что к цене закрытия торгов в среду, 20 ноября, дисконт составил 11%.
Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет пригласить в команду шведского форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал, в чём заключается преимущество «Зенита» над конкурентами в текущем сезоне РПЛ.
Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона обеспокоена из-за заявления начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что Лондон находится в состоянии кибервойны с Москвой.
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков объяснил, с чем связан спад в игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Глава подмосковного Чехова задержана по обвинению в махинациях с государственной недвижимостью. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино и его тренерский штаб после увольнения из лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» оставили послание в раздевалке для игроков команды.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность группы лиц, которая занималась аферой с драгоценными металлами на территории Дагестана.
Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что после турецкой операции в Сирии несколько сотен террористов «Исламского государства»* оказались на свободе.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в благотворительной акции.
На втором Московском центральном диаметре утром 22 ноября произошёл сбой в движении поездов, в настоящее время движение введено в график.
В начале торгов в пятницу, 22 ноября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в текущем сезоне.
На севере Крыма в Джанкое сильный ветер сорвал часть крыши с городской школы, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об игре «Спартака» после прихода на пост главного тренера команды Доменико Тедеско.
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер сообщил, что в ближайшем будущем намерен вернуться на ринг.
Ночь на пятницу, 22 ноября, стала самой холодной в Москве за последние десять лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун, выступающие в соревнованиях спортивных пар, установили новый мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Расчётная небанковская кредитная организация «ВЕСТ».
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место в короткой программе среди спортивных пар на этапе Гран-при в японском Саппоро.
«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района Оренбурга о продлении ареста священника Николая Стремского, который обвиняется в изнасиловании.
Подмосковные «Химки» уступили испанской «Валенсии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление Госдепартамента США о том, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400, в противном случае Анкара рискует столкнуться с американскими санкциями.
«Флорида Пантерз» одержала волевую победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Адвокат Диана Будко сообщила, что арест охранника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова, который находился на работе в момент стрельбы в колледже в Благовещенске, был обжалован.
«Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения расчленённого тела 43-летней женщины в квартире в посёлке Бачатский Кемеровской области.
В Москве в пятницу, 22 ноября, ожидается до -4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, обновили мировой рекорд в ритм-танце на этапе Гран-при в японском Саппоро.