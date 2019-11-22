Le Figaro: политолог посоветовал не бояться войны в Арктике — ни «горячей», ни экономической

Многие эксперты и СМИ говорят о том, что Арктика в будущем может стать яблоком раздора между Россией и Западом, но французский политолог Микаа Меред в интервью Le Figaro заверил, что это не так. Россия, как и США, по его словам, настороженно относятся к арктической экспансии Китая, а значит, обречены на сотрудничество. А Северный морской путь не в силах заменить маршрут через Суэцкий канал.

Россия и США размещают в Арктике свои военные активы. Так, Россия спустила на воду свой первый ледокол, оснащённый ракетами. Однако, как успокаивает политолог из Парижского института международных отношений Микаа Меред в интервью Le Figaro, это лишь часть от того, что было у СССР и США во время холодной войны. При этом если Штаты занимают лидирующие позиции по подлодкам и по скрытным операциям, то у России лучше с наземными силами, поскольку её военные научены вести деятельность в холодном климате, а также у неё чуть ли не самый большой флот ледоколов в мире.

США не строят ледоколы уже 40 лет. В результате на то, чтобы создать новый ледокол, им нужно потратить восемь лет и $800 млн, то есть он обойдётся в два-три раза дороже, чем российский или китайский. Более того, у американцев утрачено мастерство управления ледоколами, отмечает политолог.

Он также считает, что опасения, что в Арктике начнётся война или торговое противостояние, преувеличены. Он отмечает, что защитники экологии часто приводят неверные данные об Арктике, стараясь тем самым приостановить экономическое развитие региона. Кроме того, по его словам, СМИ забывают, что жители региона, став рыбаками, первыми выиграли от климатических изменений. И даже сенсационные заявления журналистов приносят предпринимателям коммерческую выгоду.

На Западе при этом Россию изображают крайне враждебной по отношению к НАТО и дружественной — к Китаю, но это не так, уверяет политолог. По его словам, Москва относится настороженно и к Западу, и к Китаю. «Российские руководители чётко говорят, что если Пекин станет занимать слишком много места и станет неуправляемым… то России нужно будет пойти на более тесное сотрудничество с семью другими арктическими силами, включая США», — приводит издание слова политолога.

Россия и США по-прежнему ведут тесное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «У них чёткая общая идея: мы контролируем Берингов пролив, Китаю здесь не рады».

Китайские эксперты подсчитали: проход по Северному морскому пути будет рентабелен три летних месяца для корабля без дополнительного укрепления, который идёт от Шанхая до Роттердама, если на корабле больше 3,5 тыс. контейнеров. По северному пути за это время можно пройти три раза, а через Суэцкий канал — два с половиной. Хотя эти оценки могут измениться, если учесть дополнительные расходы на страховку, технические сложности, увеличение зарплат экипажа.

Поэтому политолог уверен: Арктика не заменит южный путь, хотя и возьмёт на себя часть от роста мирового морского трафика. А он, в свою очередь, к 2050 году должен вырасти в три раза. И Москва не могла упустить такую возможность, предложив создать компанию с кораблями, которые курсировали бы между Беринговым проливом и Атлантикой на протяжении всего года. Кроме того, поступило предложение, что государство могло бы десять лет субсидировать иностранных судовладельцев в этом деле.

Как отмечает политолог, недавно свою заявку на вступление в Арктический совет подала Эстония, и эта страна исторически придерживается антироссийских позиций. Там утверждают, что их напрямую затронули геополитические изменения в Арктике. И теперь, по словам эксперта, нужно последить, как на это отреагирует Москва. Эти события отмечают ещё большее распространение на юг «арктического пространства».

Так, в 2015 году, когда Швейцария хотела стать наблюдателем в Арктическом совете, она делала упор на том, что это «вертикальная арктическая страна», то есть они сталкивались с теми же климатическими и стратегическими проблемами, что и страны Арктики. Примерно о том же говорят страны, в которые входит Тибет — «третий полюс», как его называют. Так что получается, что Арктика из чисто географической области превращается в более абстрактный концепт, который основан на льдах.

Климат выходит на первые позиции, ведь потепление проявляется в разных сферах. Так, Россия опасается таяния вечной мерзлоты. Если ослабится Гольфстрим, то может замёрзнуть Баренцево море. Так что гадать по поводу будущих конфликтов бессмысленно, считает политолог. По его словам, единственное, в чём есть уверенность, — что выиграют те, кто вложится в научные исследования и в полярную дипломатию, приводит Le Figaro слова политолога.