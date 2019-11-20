NI: Россия обошла США в «гонке вооружений за Северным полярным кругом»

Обладая уже более крупным по сравнению с Америкой ледокольным флотом, Москва тем не менее продолжает — в отличие от Вашингтона — его наращивать, пишет The National Interest. Как подчёркивается в материале издания, такие шаги Россия предпринимает для того, чтобы, во-первых, поддерживать судоходство по Северному морскому пути, а во-вторых, обеспечивать снабжение своих военных баз, которые она в последнее время во множестве восстанавливает.

Россия значительно опережает США по размерам ледокольного флота: на данный момент, из так называемых «тяжёлых» ледоколов, которые эксплуатируются только Москвой и Вашингтоном, лишь один принадлежит американцам, тогда как Россия имеет два и проводит модернизацию ещё четырёх таких судов, пишет The National Interest.





По данным газеты, единственный американский тяжёлый ледокол, «Полар Стар», активно используется во время различных операций США и их союзников у Южного Полюса, однако всё чаще сталкивается с техническими неполадками из-за своего солидного возраста — судно было спущено на воду ещё в 70-е годы прошлого века. В настоящий момент Береговая охрана США пытается получить от государства финансирование для строительства ещё одного такого ледокола, однако ситуация складывается не слишком гладко: например, ранее республиканцы в американском конгрессе предлагали пустить выделенные на ледокол деньги на строительство стены на границе с Мексикой, говорится в материале NI.

Как бы то ни было, даже если проект будет реализован, после модернизации российских тяжёлых ледоколов у Москвы будет в три раза больше таких судов, чем у Вашингтона, подчёркивает автор. Все они достаточно «молоды» — их спустили на воду лишь в конце восьмидесятых-начале девяностых годов, отмечает журналист.

Между тем, Россия хочет дополнительно усилить свой и так «внушительный» флот ещё более крупными ледоколами: Москва планирует развернуть строительство атомных ледоколов проекта ЛК-110Я, водоизмещение которых будет превышать 71 тыс. тонн, тогда как водоизмещение «Полар Стар» составляет всего лишь 10 тыс. тонн. Но даже если проект ЛК-110Я пока существует лишь на бумаге, Россия почти закончила работу над проектом ЛК-60Я — а ледоколы этого проекта имеют водоизмещение около 33 тыс. тонн, пишет автор.

«Формально» цель этих кораблей — сохранять и развивать Северный морской путь, который может выступать в качестве экономически выгодного маршрута в Азию, однако Севморпуть является далеко не единственным направлением российской политики на севере, пишет обозреватель NI. По мнению журналиста, ледоколы также призваны обеспечивать снабжение многочисленных военных баз, которые активно восстанавливает в регионе Россия, дабы «подкрепить свои ресурсные притязания» и сдерживать США.

С этой точки зрения отставание Вашингтона по числу тяжёлых ледоколов представляется не таким серьёзным «стратегическим изъяном», каким оно кажется на первый взгляд — ведь Россия строит всё больше таких кораблей лишь потому, что у неё имеются для них задачи, рассуждает автор. Тем не менее, США всё равно следует расширять свой ледокольный флот, поскольку одно судно не сможет выполнять задачи одновременно у Южного и Северного полюсов, подытоживает он.