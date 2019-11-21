Daily Sabah: Москва и Пекин вместе возьмутся за «Полярный Шёлковый путь»

Китай намеревается развивать судоходство в Арктике в рамках своей инициативы «Один пояс — один путь» и рассчитывает на помощь России, пишет Daily Sabah. Эксперты полагают, что траспортировка грузов через Северный Ледовитый океан ещё не скоро приобретёт серьёзное значение для глобальной экономики, однако Москва и Пекин посредством этой инициативы смогут уже в краткосрочной перспективе снизить зависимость от прочих мировых держав.

Климатические изменения и, говоря конкретнее, феноменально быстрое таяние льдов в Арктике создают новые возможности для России и Китая: тогда как остальной мир воспринимает проблему климата как вопрос жизни или смерти для всего человечества, «амбициозный дуэт» Москвы и Пекина планирует проложить через Северный Ледовитый океан новые торговые маршруты, пишет турецкая Daily Sabah. Речь, разумеется, идёт о Северном морском пути, наладив судоходство по которому, Россия и Китай смогут не только добраться до ещё не разработанных природных ресурсов Севера, но и «освоить новые экономические рубежи», пишет обозреватель издания. И если для России, которая уже сейчас эксплуатирует часть Арктики, инициативы, касающиеся Севморпути, уже далеко не новы, то для Китая это территория скорее неизведанная — и именно потому ему нужен в регионе надёжный партнёр в виде Москвы, подчёркивает журналист.

По данным Daily Sabah, в январе 2018 года председатель КНР опубликовал «белую книгу» о политике Пекина в Арктике, где, в частности, предлагалось создание «Полярного шёлкового пути» — как и ряд других шагов в рамках амбициозной китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь», в которую вовлечены более 60 стран. Публикация «белой книги» стала своего рода официальным подведением итогов для той работы, которую Китай уже много лет ведёт в отношении Арктики; в частности, в 2004 году Пекин построил в регионе свою первую научно-исследовательскую базу, напоминает автор.

На вопрос о том, вокруг чего выстраивается российско-китайское сотрудничество по Арктике, можно отвечать по разному, однако главный мотив здесь лишь один, отмечается в статье. «Полярный шёлковый путь не только выведет Москву к новому передовому рубежу в области торговли, но и даст Пекину относительно независимый — в отличие от Суэцкого канала и Малаккского пролива — торговый путь, связав при этом географически удалённые друг от друга экономики», — рассуждает обозреватель Daily Sabah.

Как заявил в интервью изданию профессор факультета международных отношений Стамбульского городского университета (Istanbul Şehir University) Кадир Темиз, который ранее работал в двух китайских университетах, для реализации проекта потребуется плотное сотрудничество между Россией и Китаем, что «неизбежно выведет нынешние связи в области энергетики и геополитики на новый уровень». По словам господина Темиза, новые торговые пути, независимые от Суэцкого канала, сделают Россию важным игроком в области международной коммерции, поскольку благодаря им Москва «получит ещё один рычаг влияния на Европу».

В свою очередь, Китай, вероятно, видит в Северном морском пути возможность получить преимущество для сдерживания угрозы от присутствия США в Южном полушарии, предполагает обозреватель Daily Sabah. «По всей видимости, Китай желает укрепить свою политическую позицию, поскольку ВМС США сохраняют господствующее положение в тёплых водах и могут в случае разногласий между Пекином и Вашингтоном создавать трудности для транспортировки товаров и получения Китаем энергоресурсов через Малаккский пролив», — поясняет журналист. Впрочем, высказываются и мнения, что Вашингтон может предпринять аналогичные шаги в отношении Берингова пролива, который благодаря созданию новых торговых путей будет приобретать всё большую важность, оговаривается автор.

Как отмечается в материале, немаловажной деталью является то, что для Китая приоритетным выступают вопросы не экспорта, а импорта — в том числе в связи с необходимостью удовлетворять свою постоянно растущую потребность в углеводородах. На данный момент Россия поставляет Китаю газ из Якутии через газопровод «Сила Сибири»; кроме того, Москва и Пекин обсуждают возможность строительства ещё одного газопровода в Китай с полуострова Ямал через Монголию. Вместе с тем, в контексте растущих энергетических аппетитов Китая Москва явно не откажется от дополнительных маршрутов для транспортировки своих сибирских богатств — а Китай, который не так давно провозгласил себя «околоарктической державой», владеет значительной долей в российском «Ямал СПГ», что является для Пекина одним из главных «каналов связи» с Арктикой, говорится в статье.

Вот уже некоторое время Пекин также развивает дипломатические отношения и со странами Северной Европы — так, Китай уже смог получить статус страны-наблюдателя в Арктическом Совете, объединяющем Канаду, Данию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Россию, США и Исландию, подчёркивает обозреватель Daily Sabah. Однако, как полагает Кадир Темиз, полноценное сотрудничество между Северной Европой и Китаем вряд ли станет возможным, поскольку партнёрство между Пекином и Москвой по вопросу северных торговых путей нельзя рассматривать исключительно в экономическом разрезе. «За экономическим сотрудничеством в той или иной степени последует и сотрудничество в области безопасности, а это создаст для североевропейских государств, которые входят в НАТО, точку напряжённости», — предупреждает эксперт. По мысли Темиза, всё будет зависеть от того, какие выгоды сможет получить Северная Европа от создания альтернативных торговых путей — и она, вероятно, будет пытаться укрепить свою стратегическую позицию, заключив взаимовыгодные соглашения и с Россией, и с Китаем.

С чисто экономической точки зрения Северный морской путь является более выгодной альтернативой, поскольку благодаря ему время транспортировки товаров из Европы в Азию и обратно можно сократить на десять дней по сравнению с Суэцким каналом и на четыре — по сравнению с Панамским, пишет автор. Это, конечно же, сильно снизит расходы на топливо — однако нельзя забывать, что пока Севморпуть свободен ото льда на протяжении лишь четырёх месяцев в году, с июня по сентябрь, подчёркивает журналист.

Как заявил в беседе с автором эксперт по судоходству в Арктике Университета Турку (Финляндия) Туомас Кийски, Севморпуть в настоящее время представляет собой «нишевый» маршрут, который дорог в эксплуатации и не отличается при этом особой экономической перспективностью, имея лишь локальное значение в качестве канала транспортировки углеводородов из России в Китай, но не представляя при этом важности для остального мира. По мнению Кийски, путь не станет глобально значимым торговым маршрутом как минимум в течение ближайшего десятилетия, поскольку пользоваться им при нынешних климатических условиях сможет лишь Москва.

Между тем, хотя приобретёт ли Севморпуть в итоге мировое значение или нет — неясно, уже сейчас очевидно, что его развитие позволит и России, и Китаю снизить зависимость от прочих мировых держав — и прежде всего США, что даст обеим странам возможность предпринимать более самостоятельные экономические и политические шаги, считает обозреватель Daily Sabah. «Эта инициатива ослабит позицию США в среднесрочной, а то и в краткосрочной перспективе», — заявил в интервью изданию Кадир Темиз, отметив, что Вашингтон, пытаясь сдержать Пекин в регионе, берёт спорный политический курс, характерный для эпохи холодной войны, а Китай в ответ ищет способы уйти от этого сдерживания.