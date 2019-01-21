CNN: мировые лидеры на форум в Давос не приехали, но обсуждению экономических проблем это не помешает

Ведущие мировые лидеры слишком заняты проблемами у себя на родине, чтобы приехать на ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает CNN. Тем не менее, на форуме будут затронуты проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, в том числе замедление темпов роста, о котором рассказала директор МВФ Кристин Лагард.

Как уже сообщалось, президент Зимбабве стал последним из целого ряда мировых лидеров, отказавшихся от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заняться решением политического кризиса дома. Также туда не поедут президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.



А с нами на связь выходит ведущая нашей экономической передачи Джулия Чаттерлей, которая сейчас находится в Давосе. Джулия, приятно вас видеть! Мир пребывает в состоянии кризиса — ситуация далеко не такая, как там, на альпийских возвышенностях Давоса. Нам известно, что ряд мировых лидеров решили отменить поездку туда. Так должно ли продолжаться это шоу?



ДЖУЛИЯ ЧАТТЕРЛЕЙ, ведущая передачи First Block: Вопрос очень интересный, Кристи. Приветствую вас на Всемирном экономическом форуме, проходящем здесь, в Давосе. На этот раз политики, которые должны были посетить форум, ещё до его начала стали «падать» как кости домино. На мой взгляд, это указывает на те серьёзные вопросы, которые будут задавать здесь в ближайшие дни, и вопросы эти касаются растущего вакуума в плане лидерства по всему миру, а также того, могут ли заполнить этот вакуум частные предприятия. Некоторых из лидеров, которых здесь не будет, вы уже перечислили, но давайте я всё же ещё раз о них расскажу.



Дома останутся Дональд Трамп и вся делегация Белого дома, а также разумеется, Тереза Мэй — мы постоянно об это говорили, она сейчас борется за план «Б» по брекситу. Кроме того, не приедет председатель КНР Си Цзиньпин, пусть он и отправил на форум заместителя. Не поедет и французский президент, который займётся решением внутренних проблем и протестами у себя в стране. Конечно, многие другие лидеры всё-таки сюда приедут и будут обсуждать всевозможные актуальные мировые проблемы, включая замедление экономического роста по всему миру, а также важнейшие вопросы вроде доступности медицинской помощи и имущественного неравенства. Однако должна сказать, что во время этих обсуждений определённо будет ощущаться отсутствие некоторых ключевых по значению мировых лидеров.



Знаете, скептики критикуют Давос год за годом, но в этом году появилось немало вопросов и критики относительно его ценности. Говорят, что форум бесполезен; отмечается, что даже в наше время среди его участников всё ещё лишь 22 процента женщин. В Давосе вы пообщались с ведущими предпринимателями и политиками, почему они всё же приехали на форум в этом году?



ДЖУЛИЯ ЧАТТЕРЛЕЙ: Они в Давосе потому, что сюда приезжают все остальные. Мне кажется, основная причина заключается в том, что это глобальная площадка для проведения встреч. Здесь заключаются сделки и проводятся переговоры. В Давосе обсуждается множество важных тем, некоторые из которых я уже упомянула. И мне кажется, что это важно.



Кроме того, и мы постоянно говорим об этом, в мире сейчас много проблем, представляющих опасность. Я могу назвать некоторые из них: торговая война между США и Китаем, опасность замедления темпов мирового экономического роста, брексит. Все эти темы станут предметом обсуждения на этой неделе. Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард также рассказала о тех рисках, с которыми сталкивается экономика, заявив, что в МВФ прогнозируют, что темпы роста продолжат снижаться. Давайте послушаем её предупреждение в адрес тех, кто приехал в Давос в этом году.



КРИСТИН ЛАГАРД, директор МВФ: В прошлом октябре мы немного понизили наш прогноз относительно экономического роста. Риски увеличивались. Плохие новости приходили из области международной торговли, и нередко они воплощались в жизнь. По крайней мере, одна встреча* всё же состоялась, но угроза всё же существует. Что ж, боюсь, нам придётся объявить о дальнейшем понижении прогнозов.



ДЖУЛИЯ ЧАТТЕРЛЕЙ: Кристи, мне кажется, она тоже выглядела довольно расстроенной. И очевидно, было бы хорошо, если бы Си Цзиньпин и президент Трамп могли бы обсудить один из важнейших рисков для мировой экономики. Неизвестно, смогут ли две страны заключить какое-либо торговое соглашение. Но, знаете, в Давос приехало немало других видных мировых деятелей, которые обсудят множество других важных вопросов.



Совершенно верно. Джулия Чаттерлей с прямым эфиром из Давоса. Спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 21 января 2019 года.

* Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили торговую войну на полях саммита G20 в Аргентине в декабре прошлого года (прим. — ИноТВ).