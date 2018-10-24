Times: место отсутствующих на «Давосе в пустыне» западных делегатов заняла Россия

После убийства журналиста Джамаля Хашукджи около 40 политиков и бизнесменов из западных стран отказались приехать на конференцию «Давос в пустыне», которую организовывает Саудовская Аравия. Однако вместо них в списке участников появились делегаты из России, которые удостоились встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и смогли договориться о новых совместных проектах с Эр-Риядом, пишет The Times.

Около 40 политиков и бизнес-управляющих из США и стран Европы отказались приезжать на Международный экономический форум «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде после того, как появились доказательства причастности Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Однако их место пусто не осталось: его заполнила Россия, пишет The Times.

Буквально за считанные дни в официальном списке участников появились десятки новых делегатов из России, а также из Китая. Наследный принц Мухаммед бен Сальман, де факто лидер страны, встретился с российским представителями на полях форума, и эта двухчасовая беседа стала единственной частной встречей монарха с иностранными делегатами, пишет автор статьи.

Как отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, убийство Хашукджи — «ужасная трагедия», но она не должна мешать бизнесу между двумя странами. По его словам, Россия поддерживает экономические реформы в Саудовской Аравии, и ей важно показать это. Эта конференция — часть программы Саудовской Аравии по экономической трансформации страны, отмечает издание.

При этом президент Трамп ранее предупреждал, что Саудовская Аравия может начать покупать оружие у Китая и России, если Вашингтон примет в её отношении оружейное эмбарго, к которому призывает большое количество американских сенаторов. Он выразил своё нежелание жертвовать торговыми связями с Саудовской Аравией ради того, чтобы наложить на неё санкции за убийство журналиста.

Саудовская Аравия и Россия уже объявили о совместном инвестиционном проекте в $1 млрд ещё до того, как стало известно об убийстве журналиста. Теперь же появилась информация, что Эр-Рияд и Москва ведут переговоры по большому газовому проекту, пишет The Times.