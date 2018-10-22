Борис Джонсон: убийство Хашукджи — акт варварства, на который нельзя закрывать глаза

По мнению экс-главы британского МИД Бориса Джонсона, убийство Джамаля Хашукджи было преднамеренным, и его цель состояла в том, чтобы послать сигнал врагам режима по всему миру. Несмотря на давние дружеские отношения Лондона с Эр-Риядом, подобный акт варварства не должен оставаться безнаказанным, пишет бывший дипломат в своей статье для The Daily Telegraph.

Как отмечает в своей статье для Daily Telegraph экс-глава британского МИД Борис Джонсон, убийство журналиста Джамаля Хашукджи было столь «ужасным и странным», что многие в Великобритании не могли поверить в его преднамеренность, поскольку «никому в здравом уме не мог прийти в голову столь вопиющий план».

Как напоминает Джонсон, вначале обозревателя газеты Washington Post обманом вынудили покинуть Соединённые Штаты и вылететь в Турцию за свидетельством, подтверждающим его развод, которое, якобы, можно было получить исключительно в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В назначенный день, 2 октября, представители Саудовской Аравии прислали в Стамбул «отряд убийц из 15 человек», включая официального телохранителя наследного принца, а также ведущего патологоанатома — специалиста по распиливанию трупов.

Вскоре после появления Хашукджи в консульстве, его, по всей вероятности, жестоко пытали, и, по некоторым предположениям, его тело действительно было разделено на части и выброшено — в лес неподалёку от Стамбула или в Босфор. Поскольку из здания консульства Хашукджи так и не вышел, Саудовская Аравия представила ряд «ещё более жалких небылиц», объясняющих его исчезновение: по последней версии, тело Хашукджи вынесли из консульства завёрнутым в ковёр.

Тем не менее, несмотря на неправдоподобность ситуации, по мнению Джонсона, речь идёт не о случайности, а о преднамеренном убийстве. «Мне кажется вполне вероятным, что в нарочитом зверстве этого убийства был какой-то расчёт», пишет экс-глава британского МИД, отмечая, что кто бы ни стоял за ним, он, похоже, действовал «по лекалам Владимира Путина». По убеждению автора, цель убийства саудовского журналиста — также как и отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери — послать сигнал оппонентам режима: «кем бы вы ни были, где бы вы ни находились, мы можем до вас добраться».

Однако, как напоминает бывший министр, «расправа в Солсбери» заставила Великобританию «организовать ответ со стороны международного сообщества», что привело к высылке 153 российских дипломатов. При этом Джонсон вспоминает о том, какое разочарование испытало британское правительство, узнав, что Саудовская Аравия не присоединилась к 27 странами и не нашла «русского, которого можно выгнать», обосновав это нежеланием портить отношения с Россией.

Как обращает внимание Джонсон, «симметричным образом» Владимир Путин пока «не нашёл в себе мужества» осудить Саудовскую Аравию за убийство Хашукджи, ухитрившись возложить вину за произошедшее на Вашингтон.

«Злодеяние в Солсбери и убийство Хашукджи, судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства, в которой дикость методов исполнения призвана послать ужасающее предупреждение каждому покинувшему страну журналисту или диссиденту, дерзнувшему пойти против режима», — уверен британский политик.

«Мы не можем этого так оставить», — пишет Джонсон, замечая, однако, что отношения Великобритании с Россией в корне отличаются от отношений с Саудовской Аравией — важнейшим стратегическим и коммерческим партнёром Соединённого Королевства. Кроме того, на взгляд Джонсона, у наследного принца «всё ещё есть потенциал реформировать страну» и принести тем самым «огромную пользу исламскому миру».

Однако, полагает Джонсон, международное сообщество во главе с Великобританией и США должно заставить Эр-Рияд должным образом ответить за свой поступок. Должно быть предъявлено тело убитого журналиста, как и аудиозапись убийства, находящаяся, как утверждается, в распоряжении турецких властей. «Великобритания должна приготовиться ввести санкции против всеx причастных к исполнению или отдавших приказ о жестоком убийстве журналиста», — полагает автор статьи. Помимо этого, по словам Джонсона, пришло время оказать максимальное давление на Саудовскую Аравию с целью окончания войны в Йемене.

«Британия и Саудовская Аравия имеют общие интересы и исторически дружеские отношения. Но в подобные моменты задача друга — говорить правду. Правда же заключается в том, что убийство Хашукджи было актом варварства, на который мы в Британии отказываемся закрывать глаза», — заключает Джонсон.