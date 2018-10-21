Депутат бундестага: ближневосточная политика Трампа породила у Эр-Рияда чувство «вседозволенности»

Убийство журналиста Джамаля Хашукджи — это, в том числе, следствие политики Трампа по отношению к Саудовской Аравии, считает немецкий политик Норберт Рёттген. В интервью Die Welt он заявил, что, будучи ключевым союзником США, Эр-Рияд решил, что ему всё дозволено. Политик также отметил, что Германия должна приостановить сотрудничество с саудовской стороной и даже обсудить с ЕС возможность высылки саудовских дипломатов.

В интервью Die Welt председатель комитета бундестага по внешним делам Норберт Рёттген поделился своим мнением насчёт ситуации вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Во-первых, немецкий политик назвал версию саудовской стороны о том, что Хашукджи погиб в результате драки, «очень неубедительной». Во-вторых, Рёттген подверг критике политику Дональда Трампа на Ближнем Востоке, в рамках которой Эр-Рияд был ключевым союзником Вашингтона против Ирана. Такой подход, по словам депутата, привёл к возникновению у саудовского принца чувства «вседозволенности».

Нынешняя ситуация является серьезной проверкой на прочность для мирового морального лидерства США, считает Рёттген. В этой связи он с сожалением отметил, что Трамп продолжает гнуть свою линию, приказав не расторгать заключённый недавно крупный контракт на поставку вооружений в Саудовскую Аравию.

На вопрос о том, стоит ли Германии разорвать свои военные контракты с Саудовской Аравией, Рёттген ответил утвердительно. Кроме того, он призвал немецких представителей, причём, как политиков, так и бизнесменов, воздержаться от участия в грядущем саудовском инвестиционном форуме. Напоследок, депутат добавил, что Германии нужно обсудить возможность высылки саудовских дипломатов с партнёрами по ЕС и НАТО, в случае, если Саудовская Аравия не предпримет необходимые меры.