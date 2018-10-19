New York Times увидела в Трампе соучастника убийства саудовского журналиста
Все доступные свидетельства указывают на то, что Саудовская Аравия убила известного диссидента Джамаля Хашукджи в своём посольстве в Турции, пишет NY Times. Также, правительство России «подозревается в причастности» к гибели нескольких «критиков режима» за последние годы, а в Китае был арестован глава Интерпола. «Авторитарные режимы» по всему миру действуют все «наглее» из-за «заигрываний» с ними Дональда Трампа. Президент США, как утверждает издание, нисколько не демонстрирует приверженность таким базовым ценностям демократии, как свобода и человеческое достоинство. Напротив, своими действиями и поведением он поощряет авторитаризм и насилие.
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