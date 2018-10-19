New York Times увидела в Трампе соучастника убийства саудовского журналиста

Предполагаемая гибель саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашукджи - это, в том числе, вина Дональда Трама, пишет обозреватель газеты The New York Times Дэвид Леонхарт. По его мнению, авторитарные режимы по всему миру набирают силу, потому что Трампу нет дела до одной из важных миссий США — защищать демократические ценности и права человека по всему миру.

Все доступные свидетельства указывают на то, что Саудовская Аравия убила известного диссидента Джамаля Хашукджи в своём посольстве в Турции, пишет NY Times. Также, правительство России «подозревается в причастности» к гибели нескольких «критиков режима» за последние годы, а в Китае был арестован глава Интерпола. «Авторитарные режимы» по всему миру действуют все «наглее» из-за «заигрываний» с ними Дональда Трампа. Президент США, как утверждает издание, нисколько не демонстрирует приверженность таким базовым ценностям демократии, как свобода и человеческое достоинство. Напротив, своими действиями и поведением он поощряет авторитаризм и насилие.

«Нельзя обвинять только лишь США в росте количества политических репрессий по всему миру, но США, безусловно, несут за это свою ответственность. Трампу важно лишь то, как другие лидеры обращаются с ним – а на то, как они обращаются со своим народом ему наплевать», — приводит NY Times выдержку из статьи Washington Post. Следовательно, реакция президента на случай с Хашукджи не удивительна.

Что Вашингтон может предпринять, в случае, если он все же решится наказать Саудовскую Аравию? Среди возможных вариантов, как пишет издание, значатся санкции на нефть — важнейшую для саудовцев статью экспорта. Однако, как отмечается в статье, США вряд ли пойдут на это, учитывая, что Трампу совершенно не нужен резкий взлёт цен на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

В заключение, NY Times приводит выдержки из статьи, опубликованной газетой Washington Post и предположительно являющейся последней статьёй Джамаля Хашукджи. В ней Хашукджи, помимо прочего, пишет о том, что международное сообщество перестало реагировать на нападки саудовских властей на прессу.