CNN: Эр-Рияд готовится признать факт смерти журналиста The Washington Post в ходе допроса

Власти Саудовской Аравии якобы готовятся официально признать, что Джамаль Хашукджи умер в ходе допроса в стамбульском консульстве, сообщает CNN. Как утверждает источник телеканала, в докладе о смерти будет сделан вывод, что журналист американской газеты The Washington Post, вполне вероятно, был убит в результате операции, на проведение которой не было выдано разрешения.

Власти Саудовской Аравии готовятся официально признать, что считающийся пропавшим без вести журналист Джамаль Хашукджи умер в ходе допроса в консульстве страны в Стамбуле, после которого его якобы должны были «насильственно вывести из Турции», сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Как утверждает один из источников американского телеканала, в докладе Эр-Рияда о гибели журналиста, вполне вероятно, будет сделан вывод, что Хашукджи был убит в результате операции, на которую не было выдано разрешения, а тех, кто её проводил, необходимо привлечь к ответственности.

Впрочем, другой источник заявил, что доклад о смерти журналиста пока находится на стадии подготовки, и предупредил, что его содержание может ещё измениться, отмечается в статье на сайте CNN.

Последний раз журналиста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашкуджи видели на публике второго октября, когда тот заходил в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, напоминает автор статьи.

В результате исчезновение журналиста привело к «дипломатическим трениям» между Эр-Риядом и Вашингтоном. Сегодня же президент США Дональд Трамп и вовсе дал понять, что хочет во что бы то ни стало выяснить, что же случилось с Хашукджи, подчёркивает журналист CNN.

Глава Белого дома заявил, что для дальнейшего разбирательства государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео «немедленно» отправится в Саудовскую Аравию, а затем, «если потребуется», то и в Турцию.