CNN: Эр-Рияд готовится признать факт смерти журналиста The Washington Post в ходе допроса

Власти Саудовской Аравии якобы готовятся официально признать, что Джамаль Хашукджи умер в ходе допроса в стамбульском консульстве, сообщает CNN. Как утверждает источник телеканала, в докладе о смерти будет сделан вывод, что журналист американской газеты The Washington Post, вполне вероятно, был убит в результате операции, на проведение которой не было выдано разрешения.
Власти Саудовской Аравии готовятся официально признать, что считающийся пропавшим без вести журналист Джамаль Хашукджи умер в ходе допроса в консульстве страны в Стамбуле, после которого его якобы должны были «насильственно вывести из Турции», сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Как утверждает один из источников американского телеканала, в докладе Эр-Рияда о гибели журналиста, вполне вероятно, будет сделан вывод, что Хашукджи был убит в результате операции, на которую не было выдано разрешения, а тех, кто её проводил, необходимо привлечь к ответственности.
Впрочем, другой источник заявил, что доклад о смерти журналиста пока находится на стадии подготовки, и предупредил, что его содержание может ещё измениться, отмечается в статье на сайте CNN.
Последний раз журналиста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашкуджи видели на публике второго октября, когда тот заходил в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, напоминает автор статьи.
В результате исчезновение журналиста привело к «дипломатическим трениям» между Эр-Риядом и Вашингтоном. Сегодня же президент США Дональд Трамп и вовсе дал понять, что хочет во что бы то ни стало выяснить, что же случилось с Хашукджи, подчёркивает журналист CNN.
Глава Белого дома заявил, что для дальнейшего разбирательства государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео «немедленно» отправится в Саудовскую Аравию, а затем, «если потребуется», то и в Турцию.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что скончавшийся соучредитель корпорации Пол Аллен был ему настоящим партнёром и другом. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на заявление Гейтса.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что совместные учения Украины и стран — членов НАТО нужны, чтобы показать России, что если она «использует воздушные силы для атаки» на страну, то «цена будет очень высокой».
Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что в стране происходит «церковный сепаратизм», который «благословлён» украинским президентом Петром Порошенко. Об этом он сказал в эфире телеканала Newsone.
В Сербской церкви заявили, что Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь на Украине. Об этом сообщили греческие СМИ со ссылкой на патриарха Сербского Иринея.
Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что встреча секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Джона Болтона приведёт к прогрессу в вопросе возобновления диалога по договору о СНВ.
Шведский нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович встретился с игрокам юниорской футбольной команды «Лесные вепри», спасённым из пещеры на севере Таиланда.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался относительно тяжёлого финансового положения махачкалинского футбольного клуба «Анжи».
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения исполнения государственных контрактов в сфере гособоронзаказа. Текст соответствующего документа опубликован на сайте кабмина.
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил расправой британскому журналисту Грэму Филлипсу за срыв флагов с могилы лидера экстремистской Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о возможном бое чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
Австралия изучает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства. Об этом сообщила пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху по итогам его разговора с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном.
В Карелии решили на систематической основе проверять пассажирский транспорт, занимающийся междугородними и межрегиональными перевозками, сообщают «Невские новости» со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.
Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря на своей странице в Facebook прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал информацию о том, что его подзащитного по истечении срока карантина в СИЗО могут поселить в камеру к алкоголикам, наркоманам и бомжам.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша отвести два батальона так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.
В Калининградской области прививку от гриппа, по данным на 12 октября, сделали более 342 тыс. человек, или 34,4% от общего числа населения. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поручение президента России Владимира Путина подписать договор о стратегическом сотрудничестве с Египтом.