Washington Post Оригинал

WP: Саудовская Аравия назвала неприемлемыми угрозы и политическое давление после пропажи журналиста

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Саудовская Аравия не приемлет угрозы и политическое давление после исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает The Washington Post. Как отмечает издание, ссылаясь на официальный источник, «угрозы введения экономических санкций и повторение ложных обвинений не смогут подорвать положение страны».
WP: Саудовская Аравия назвала неприемлемыми угрозы и политическое давление после пропажи журналиста
Reuters
Саудовская Аравия не приемлет угрозы и политическое давление после исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает The Washington Post. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовскую Аравию будет ждать «строгое наказание», если выяснится, что страна причастна к убийству обозревателя американского издания.
 
Согласно заявлению официального источника, «угрозы введения экономических санкций и повторение ложных обвинений не смогут подорвать положение страны».
 
Как напоминает The Washington Post, Хашукджи последний раз видели около двух недель назад. Саудовская Аравия настойчиво утверждает, что она не причастна к пропаже журналиста. В интервью Bloomberg наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявил, что турецкие власти могут приехать и убедиться в том, что стране «нечего скрывать».
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Washington Post США Северная Америка
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