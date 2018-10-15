WP: Саудовская Аравия назвала неприемлемыми угрозы и политическое давление после пропажи журналиста

04:56 СМИ: Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике Начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри заявил, что российские военные корабли и самолёты «пытаются провоцировать» британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике.

04:35 СМИ сообщили о снижении на треть экспорта из Италии в Россию из-за санкций Объём экспорта из Италии в Россию упал на треть из-за антироссийских санкций, заявил в интервью «Известиям» президент Ассоциации итальянских промышленников в России Эрнесто Ферленги.

04:14 Трамп заявил, что доверяет не всем сотрудникам Белого дома Американский лидер Дональд Трамп заявил, что доверяет не всем сотрудникам Белого дома в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS.

03:54 Спортсмены из России завоевали шесть медалей в восьмой соревновательный день ЮОИ Российских спортсменам удалось завоевать шесть медалей в восьмой соревновательный день на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС.

03:33 Трамп: Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS.

03:13 В Москве суд рассмотрит иск Максаковой к новому мужу Пресненский суд Москвы проведёт подготовку по иску оперной певицы Марии Максаковой о признании недействительным договора купли-продажи квартиры на Краснопресненской набережной, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

02:53 Трамп прокомментировал изменение климата Президент США Дональд Трамп прокомментировал изменение климата в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS.

02:28 Россия и США планируют собрать комиссию по делам военнопленных Очередное заседание Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести планируется провести 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря комиссии с американской стороны Джима Коннела.

02:06 В США в результате ДТП с автобусом пострадали около 40 человек В американском штате Калифорния в результате ДТП с автобусом пострадали около 40 человек, сообщает FOX news.

01:49 Мать братьев Кокориных назвала катастрофой случившееся с её сыновьями Светлана Кокорина, мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла высказалась о инцидентах с участием её сыновей, которые произошли 8 октября в Москве.

01:43 Оман выразил поддержку Саудовской Аравии в деле Хашукджи Оман выразил поддержку Саудовской Аравии в расследовании исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает SPA со ссылкой на МИД Омана.

01:34 Жена Кокорина предположила, что его поведение может быть связано с непопаданием на ЧМ-2018 Дарья Валитова, жена форварда «Зенита» Александра Кокорина, связала поведение своего мужа с непопаданием на домашний чемпионат мира 2018 года, который футболист пропустил из-за травмы.

01:19 В «Украинском выборе» прокомментировали нападение радикалов на их офис в Киеве Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» подтвердило информацию о нападении радикалов на их офис в Киеве, и они считают, что оно обусловлено политической позицией их лидера, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

01:18 Адвокат заявил, что Александр Кокорин не избивал водителя, а пытался разнять стороны Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что его клиент не принимал непосредственного участия в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

01:10 Глава Bellator высказался о возможном переходе Нурмагомедова в его орагнизацию Президент ММА-промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о словах известного американского рэп-исполнителя Кёртиса Джексона, известного под псевдонимом 50 Cent, предложившего чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову перейти в Bellator.

00:58 Пункт базирования кораблей Каспийского флота в Дагестане планируют достроить до конца 2018 года Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал ход строительства пункта базирования подразделений Каспийской флотилии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.

00:47 Сборная Польши стала первой командой в истории Лиги наций, вылетевшей лигой ниже Сборная Польши по футболу не сумела сохранить прописку в Лиге А в первом в истории розыгрыше Лиги наций УЕФА.

00:37 Египет призвал к прозрачному расследованию исчезновения саудовского журналиста Египет призвал к прозрачному расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Ахмада Хафеза.

00:30 Нойштедтер рассказал, что матч с Турцией был для него принципиальным Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер признался, что матч с национальной командой Турции в Лиге наций был для него принципиальным в связи с его выступлениями за турецкий клуб «Фенербахче».

00:16 Глава NASA заявил, что Россия и США должны продолжать сотрудничество в космосе Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью «Роскосмосу» заявил, что сотрудничество в космосе выгодно как США, так и России, сообщает Интерфакс.

00:02 Эдер: горд, что вернулся и представляю сборную Португалии Нападающий московского «Локомотива» и сборной Португалии Эдер прокомментировал победу национальной команды в контрольном матче с Шотландией.

23:56 Около 200 российских десантников прибыли в Египет для совместных учений В Египет прибыли около 200 российских десантников для участия в совместных антитеррористических учениях «Защитники дружбы — 2018».

23:49 Сборная Италии обыграла Польшу в матче Лиги наций благодаря голу на 92-й минуте Сборная Италии по футболу одержала победу над национальной командой Польши в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

23:46 В Техасе четыре человека застрелены на детском празднике В американском штате Техас четыре человека застрелены на праздновании дня рождения ребёнка.

23:32 Гилерме: приятно, что оба матча провёл на ноль Голкипер сборной России по футболу Маринато Гилерме прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

23:29 Универсальный десантный корабль США прибыл в Катар Универсальный десантный корабль США USS Essex (LHD-2) прибыл в порт Дохи в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.

23:14 Король Саудовской Аравии обсудил с Эрдоганом дело о пропавшем журналисте Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поблагодарил турецкого лидера за совместные усилия по расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

23:09 Ионов: перед матчем с Турцией понимали, что нам нужна только победа Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

23:00 Четыре человека погибли в ДТП под Астраханью В Астраханской области четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

22:49 Головин о победе над Турцией: главное, что добыли нужный результат Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

22:47 Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из Чечни в Париже Посольство России в Париже проверяет сообщения СМИ о том, что в пригороде столицы Франции задержаны 23 чеченца по подозрению в рэкете.

22:40 Луческу заявил, что сборная России заслуженно победила Турцию в матче Лиги наций Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды России в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

22:31 На Украине начали проверку после нападения на предполагаемый офис Медведчука Сотрудники правоохранительных органов на Украине начали расследование нападения на здание, где, по предварительным данным, находится офис представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

22:30 Дзюба: если бы мы лучше распоряжались возможностями, могли бы ещё забить Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

22:22 Черчесов заявил, что игроки сборной России не обращали внимания на состояние поля во время матча с Турцией Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал состояние газона на стадионе «Фишт» в Сочи, где прошёл победный для его команды матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА с Турцией.

22:14 В полиции Киева назвали число участников марша националистов В киевской полиции заявили, что в марше националистов в столице Украины приняли участие около 15 тыс. человек.

22:09 В Москве начали проверку после обрушения строительных лесов В Москве организовали доследственную проверку после обрушения строительных лесов, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК России.

22:03 Трамп: я доверяю Ким Чен Ыну Американский президент Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

21:56 Черчесов о голубях на «Фиште»: сегодня они принесли удачу сборной России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пошутил по поводу большого количества голубей на стадионе «Фишт» в Сочи, где прошёл победный для его команды матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА против Турции.

21:56 Фернандес подарил футболку болельщику после матча между сборными России и Турции Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес подарил футболку болельщику после матча с национальной командой Турции, который прошёл на сочинском стадионе «Фишт».

21:49 Черышев поделился ощущениями после победы сборной России над Турцией в Лиге наций Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче Лиги наций УЕФА.

21:48 Глава NASA уверен в прочном сотрудничестве с Россией Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил уверенность в том, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.

21:46 Нойштедтер о своём первом голе за сборную России: главное, что мы выиграли Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер поделился впечатлениями от своего первого гола за национальную команду, который он забил в матче четвёртого тура Лиги наций с Турцией.

21:36 Черчесов прокомментировал победу над Турцией в матче Лиги наций Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Турции в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

21:34 В Киеве радикалы устроили погром рядом с офисом Медведчука В Киеве радикалы устроили погром у здания, где находится офис представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

21:31 Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН оценил новые возможные санкции ЕС Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с Nation News оценил новые возможные санкции Евросоюза против России.

21:30 Боярский — о ситуации с Кокориным и Мамаевым: рядовая история Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал ситуацию вокруг нападающего клуба из Санкт-Петербурга Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

21:28 В Москве реализовали более 21 млн транспортных карт «Тройка» Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице реализовали более 21 млн транспортных карт «Тройка», сообщает m24.

21:26 Отец Черышева считает, что сборная России показала достойную игру в матче с Турцией Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, прокомментировал победу российской команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.