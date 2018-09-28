Washington Post: Трамп обозвал курдского журналиста «Мистер Курд», но тот не в обиде

После того, как Дональд Трамп в ходе пресс-конференции назвал курдского журналиста «мистером Курдом» в социальных сетях разразилась настоящая буря негодования, сообщает The Washington Post. Однако, как признался сам журналист, его подобное обращение только обрадовало. Вместе с другими представителями курдского народа репортёр увидел в словах Трампа признание своей национальной идентичности перед лицом всего мира.

Обращение Дональда Трампа к курдскому журналисту в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке вызвало бурную реакцию зрителей по всему миру, пишет The Washington Post.

«Да, мистер Курд, пожалуйста», — этой фразой глава Белого дома пригласил журналиста Рахима Рашиди задать вопрос об отношениях США с курдами. Ответ американского лидера «потонул в буре, разразившейся в социальных сетях», отмечает издание. Зрители не могли решить, было ли подобное обращение вежливым или грубым, а многие усомнились в том, что правильно расслышали слова президента.

Однако, как сообщает издание, сам репортёр не принадлежал к числу шокированных обращением Трампа. Так, отвечая на звонок корреспондентов WP, Рашиди поприветствовал их словами: «Здравствуйте, это мистер Курд». В глазах журналиста тот факт, что Трамп признал в нём представителя курдского народа на глазах всего мира, был не оскорблением, а поводом для гордости.

«Мне это очень понравилось, потому что турецкое правительство, иранское правительство всегда игнорируют мою идентичность, — заявил Рашиди. — Мы горды своей борьбой за демократию, справедливость, свободу. Он сделал меня таким счастливым, когда назвал мистером курдом. Это был момент уважения к нам, ко мне».

В тот же вечер стали появляться и другие сообщения от представителей курдской народности, в том числе журналистов, присутствовавших в зале. Все они также были обрадованы фактом «признания их идентичности» американским лидером.

I identify as #MrKurd and I'm totally proud of it, I don't see how it's disrespectful, I only see recognition and racial respect in the statement, and I don't even agree with Trump all that much, but y'all people need to chill. — Khalid Mirany (@Khalid_Mirany) 27 сентября 2018 г.

Что касается сути вопроса, заданного Рахимом Рашиди Трампу, глава Белого дома ответил, что США намерены помогать курдам в их борьбе за собственную территорию, а также вспомнил о десятках тысяч курдов, погибших в борьбе с ИГ* в Сирии. «Это великий народ. И мы о нём не забыли. Мы не забываем», — подытожил американский лидер.

Как отмечает издание, Рашиди посчитал ответ президента более, чем удовлетворительным. «Он дал нам надежду», — заметил журналист.

На вопрос о том, «приклеится» ли к нему прозвище, данное Трампом, курдский репортёр ответил, что оно уже за ним закрепилось. «Просто зовите меня мистер Курд», — пошутил он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.