Politico: Белый дом решил не наказывать Саудовскую Аравию за пропавшего журналиста — деньги дороже

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его страна прекратит продажу оружия Саудовской Аравии в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, Эр-Рияд перенаправит расходуемые на оборону деньги противникам Вашингтона, сообщает Politico.

«Мне не нравится перспектива того, что в Соединённые Штаты могут перестать поступать инвестиции в размере 110 миллиардов долларов, — заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. — Знаете, что они сделают? Они возьмут эти деньги и потратят их в России или Китае или каком-нибудь другом месте».

При этом он также подчеркнул, что пропавший журналист не является американским гражданином.

«Это произошло в Турции, и насколько нам известно, Хашукджи не является гражданином США», — отметил Трамп. Между тем он добавил, что сложившаяся ситуация не нравится Америке.

Как напоминает издание, саудовский журналист Хашукджи, который, будучи в изгнании, в своё время жил в США и писал статьи для The Washington Post, исчез на прошлой неделе после того, как вошёл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он был ярым критиком саудовской королевской семьи. Турецкая разведка полагает, что его убили вскоре после того, как он вошёл в консульство.

Эр-Рияд категорически отрицает, что Хашукджи умер на территории диппредставительства. Между тем власти Саудовской Аравии до сих пор так и не предоставили видеозапись, подтверждающую их слова о том, что журналист покинул территорию консульства через заднюю дверь. Кроме того, Эр-Рияд пока не выполнил своё обещание позволить турецким властям провести обыск в здании диппредставительства.

Администрацию Трампа всё активнее критикуют за то, что она прилагает недостаточно усилий для противостояния Саудовской Аравии, сообщает Politico. Между тем хотя американский лидер продемонстрировал свою неготовность применять карательные меры в отношении Эр-Рияда, однако он пообещал попробовать выяснить, что же произошло с журналистом.