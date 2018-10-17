CNN: гибель журналиста — серьёзное испытание для отношений Белого дома и саудовского лобби

Дональд Трамп в связи со скандалом вокруг смерти журналиста Джамаля Хашукджи стал отрицать, что имеет какие-то финансовые интересы в Саудовской Аравии, сообщает CNN. Между тем, как удалось установить корреспонденту канала, Эр-Рияд определённо имеет серьёзное политическое влияние в Вашингтоне благодаря лоббистам, которых он нанимает.

А американский президент теперь пытается откреститься от финансовых связей с Саудовской Аравией. Он заявил так: «У меня нет никаких финансовых интересов в Саудовской Аравии». Подробнее об этом, а также о финансовом влиянии королевства в Вашингтоне, расскажет наш корреспондент Джейк Тэппер.



Господин президент, в Саудовской Аравии у вас, может быть, финансовых интересов и нет, но вот с этой страной они у вас точно есть. Больше того, дружеские отношения, стоящие на финансовой основе, вот уже несколько десятилетий помогают Саудам распространять своё влияние в Вашингтоне, благодаря чему наполняются карманы как республиканцев, так и демократов — от Кей-Стрит (улица в Вашингтоне, на которой находятся офисы многих аналитических центров и лоббистских организаций. — ИноТВ) до Капитолийского холма и дальше.



БЕН ФРИМАН, Центр международной политики: У них есть и лоббисты, которые могут в Вашингтоне выйти на связь с конгрессменом от вашего округа, и пиар-компании, которые контактируют в их интересах с крупными СМИ. Таким образом, где бы им ни нужно было влияние, они его получают.



Ави Ашер-Шапиро, член «Комитета по защите журналистов», стал называть заинтересованных лиц поимённо — он опубликовал в своём «Твиттере» свидетельства о регистрации в качестве иностранного агента на имена бывшего сотрудника администрации Рейгана Х.П. Голдфилда, бывшего подчинённого сенатора-демократа Боба Менендеса и даже бывшего сенатора-республиканца от штата Миннесота, а ныне лоббиста Нормана Коулмана, а также ещё нескольких чиновников.



А совсем незадолго до того, как Дональд Трамп в прошлом году в рамках своей первой зарубежной командировки в президентском статусе посетил Саудовскую Аравию, правительство королевства воспользовалось услугами целых трёх лоббистских организаций, располагающихся рядом с белым домом. Согласно государственным документам, одной из компаний, состоящей из бывших советников Трампа, ежегодно выплачивалось 5,4 млн долларов.



БЕН ФРИМАН: Одна из их целей — гарантировать, чтобы США продолжали регулярно поставлять Саудовской Аравии оружие. Другая — сделать так, чтобы Вашингтон не обращал внимания на большие потери среди мирных жителей в ходе войны в Йемене. Среди других вопросов — проблемы с соблюдением прав человека внутри самой Саудовской Аравии: там хотят, чтобы американские политики этого не замечали.



Но, разумеется, речь не только о правительстве, но и о принадлежащих президенту частных компаниях.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У меня с Саудовской Аравией отличные отношения, со всеми людьми из этой страны. Они у меня покупают квартиры миллионов на 40-50 — мне что же, не любить их теперь? Я их очень люблю.



Но сегодня такие отношения с одним из крупнейших в мире поставщиков нефти проходят испытание на прочность — как сообщают источники, саудовский режим готовится признать, что журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи был убит в Турции. Саудовские чиновники, конечно же, будут и дальше приезжать в Соединённые Штаты, и остановиться им есть где — правительство Саудовской Аравии ещё в 2001-м приобрело 45-й этаж Трамп-Тауэр, заплатив за него 4,5 миллиона долларов. При этом недавно саудовская лоббистская организация потратила более 250 тысяч на проживание в Trump Hotel на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Всё-таки, дорогу к Белому дому королевская семья освоила.



БЕН ФРИМАН: Как нам удалось установить в ходе наших расследований, у саудитов очень хорошо получается нанимать таких лоббистов, которые дают людям, способным сделать то, чего хочет Эр-Рияд, щедрые взносы на проведение предвыборной кампании. Больше того, мы обнаружили, что лоббисты в ряде случаев делали такие взносы в тот же день, когда с ними выходили на связь представители саудитов.



Репортаж Джейка Таппера.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 17 октября 2018 года.