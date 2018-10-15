WP: ближневосточная политика Трампа оказалась «ошибочными фантазиями»

Безоговорочная поддержка Израиля и Саудовской Аравии со стороны президента США развязала руки лидерам этих двух стран, пишет заместитель редактора The Washington Post Джексон Диль. При этом Диль полагает, что, пытаясь таким образом добиться решения кризисов на Ближнем Востоке, Трамп лишь сделал ситуацию в регионе ещё более нестабильной.
Две страны, особенно недовольные политикой бывшего президента США Барака Обамы, решили воспользоваться «неожиданным» избранием Дональда Трампа. И им это удалось как нельзя лучше, пишет заместитель редактора The Washington Post Джексон Диль.
Всего через несколько месяцев пребывания у власти Трамп пересмотрел стратегию Обамы в отношении Израиля и Саудовской Аравии. Отказавшись от политики поддержания баланса в отношениях между государствами региона, новый президент безоговорочно поддержал Саудовскую Аравию в конфликте с Ираном и Израиль в его противостоянии Палестине.
В администрации Трампа полагали, что это позволит добиться прорыва в региональных столкновениях. В том числе в израильско-палестинском конфликте, в котором Саудовская Аравия выступит посредником. Кроме того, Трамп пытался продвигать инициативу создания арабского аналога НАТО для противостояния Ирану.
Однако Диль отмечает, что сейчас стало очевидно, что эти планы всегда были не более чем «ошибочными фантазиями». Исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле наглядно демонстрирует истинные последствия уступок, на которые шёл Трамп, надеясь в дальнейшем получить выгоду.
«Вереница безответственных действий саудовцев и израильтян лишь сделали регион менее стабильным», — пишет Диль.
Однако в ответ на перенос посольства США в Иерусалим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху увеличил израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. А наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, в свою очередь, так и не купил американское оружие на сумму $110 млрд.
При Трампе лидеры двух стран позволили себе действия, на которые бы не осмелились при Обаме, полагает Диль. Так, правительство Нетаньяху поддержало закон о разделении израильтян на граждан первого и второго сорта.
Однако все действия Нетаньяху меркнут на фоне Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда. В частности, Саудовская Аравия организовала бойкот Катару, произвела авиаудары по гражданским объектам в Йемене и ввела санкции против Канады в ответ на критику нарушения прав человека в королевстве.
Тем не менее ничего из этого не встревожило Трампа. На основании чего в Саудовской Аравии могли посчитать, что там могут без серьёзных последствий избавиться от проживавшего в США Джамаля Хашогги. И, возможно, расчёт оказался верным, полагает автор статьи. Лишь через шесть дней после известия об исчезновении журналиста Трамп пригрозил виновным «серьёзным наказанием», в то же время заявив, что не видит причин для отказа от поставок вооружения в страну.
Однако альянс с Трампом редко доводит до добра. Ещё до исчезновения Хашогги в конгрессе США сложилась коалиция из представителей Республиканской и Демократической партий. Это ставит под вопрос оружейные сделки с Саудовской Аравией, пишет Диль в The Washington Post.
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