Newsweek: Сандерс призвал «тщательно пересмотреть» отношения США с Саудовской Аравией

Американский сенатор Берни Сандерс обвинил власти Саудовской Аравии в «хладнокровном убийстве» журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи. По мнению политика, Вашингтон должен подвернуть серьёзной переоценке свои связи с ближневосточным королевством, которое «всегда было и остаётся деспотической диктатурой», передаёт Newsweek.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс призвал подвергнуть переоценке отношения с Саудовской Аравией. В качестве одной из причин он назвал «хладнокровное убийство» журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в Турции, которое якобы совершили власти королевства, пишет Newsweek.

Представители Эр-Рияда и наследный принц Мухаммед бен Салман отвергают свою причастность к случившемуся. Однако среди подозреваемых опознали одного из помощников саудовского лидера и по крайней мере трёх телохранителей, утверждает издание.

«Меня давно тревожит природа отношений между США и Саудовской Аравией. И в свете вероятного убийства саудовцами критика властей Джамаля Хашукджи, я думаю, нам пора тщательно пересмотреть подобные отношения», — заявил Сандерс в своём видеообращении.

По его словам, ближневосточное королевство всегда было и остаётся «деспотической диктатурой, где инакомыслие не допускается, а женщин считают гражданами третьего сорта». Кроме того, Эр-Рияд на протяжении десятилетий занимается «распространением радикального ислама по всему миру», подчеркнул политик.

«У нас не может быть союзника, который хладнокровно убивает в собственном консульстве критика, диссидента. Такое нельзя позволять никакому правительству. И особенно тому, которое настолько серьёзно поддерживается Соединёнными Штатами», — добавил Сандерс.

Он также уделил особое внимание продолжающемуся кризису в Йемене. По мнению сенатора, саудовцы «разоряют» страну «катастрофической войной» при посредничестве Вашингтона.

В то же время Сандерс прокомментировал ирано-саудовское противостояние. Он предположил, что США должны действовать «беспристрастнее» и не раздувать конфликт между двумя странами, «который не выгоден никому, кроме производителей оружия».

Ранее Трамп признал, что Хашогги, «вероятно, умер». Он пригрозил властям Саудовской Аравии последствиями, если их вина будет доказана, напоминает Newsweek.