CNN: чтобы скрыть убийство, саудовские спецслужбы переодели «двойника» в одежду Хашукджи

В распоряжении CNN оказалось шокирующее эксклюзивное видео, снятое в тот самый день, когда был убит Джамаль Хашукджи. Оно, похоже, заставит серьёзно усомниться в версии Саудовской Аравии о том, что смерть Хашукджи была несчастным случаем. Согласно официальному объяснению саудовцев, Хашукджи погиб в кулачной драке, которая приняла крайне неприятный оборот. Политиков по всему миру это объяснение не убедило.

Эта новая запись показывает, до каких невероятных крайностей дошли саудовцы в попытках скрыть убийство, и ещё больше убеждает в том, что оно было спланировано заранее. Корреспондент CNN Кларисса Уорд представит нам свой эксклюзивный репортаж.

На первый взгляд, этот человек может вполне сойти за Джамаля Хашукджи — и в этом весь смысл. А вот последние известные нам прижизненные кадры, на которых запечатлён Хашукджи за несколько мгновений до этого, как он вошёл на территорию саудовского консульства.

Взгляните: та же одежда, те же очки и борода, схожий возраст и телосложение. Все схожее, кроме ботинок. Однако один высокопоставленный турецкий чиновник рассказал CNN о том, что человек слева — это двойник, один из пятнадцати саудовских агентов, присланных для того, чтобы убить Хашукджи, а затем скрыть это. Его зовут Мустафа аль-Мадани. На камерах наблюдения видно, как он с сообщником прибывает в консульство, одетый в рубашку в клетку и джинсы, в 11:03. Спустя два часа прибыл Хашукджи. Вскоре после этого он был убит внутри здания.

КЛАРИССА УОРД, корреспондент CNΝ: Невеста Хашукджи ждала перед зданием консульства. Нам сказали, что аль-Мадани вышел через вот этот задний вход. Тревожит то, что он, по всей видимости, был одет в одежду, которая действительно принадлежала убитому журналисту. По словам турецких следователей, намерение заключалось в том, чтобы закрепить ложь, согласно которой Джамаль Хашукджи покинул консульство целым и невредимым.

Предполагаемый двойник и его компаньон взяли такси до Голубой мечети. Это одна из основных туристических достопримечательностей Стамбула, кроме того здесь легко затеряться в толпе. Этот человек направляется в туалет, а его сообщник несёт пластиковый пакет. Когда они выходят, аль-Мадани вновь одет в свою собственную одежду.

КЛАРИССА УОРД: Именно так Джамаль Хашукджи исчез навсегда. Точнее, саудовцы хотели убедить мир в этом. Они ещё не предполагали, что турецкие власти быстро разоблачат это прикрытие.

Далее они остановились в находящемся поблизости ресторане, где аль-Мадани, похоже, избавился от своей накладной бороды. А пластиковый пакет они потом скинули в мусорный бак. (Турецкий. — ИноТВ) чиновник заявил о том, что, по мнению следователей, в пакете, скорее всего, находилась одежда Хашукджи. Когда они возвращаются в отель, оба внешне выглядят расслабленными. Их миссия выполнена.

Кларисса Уорд, CNN, Стамбул.

Дата выхода в эфир 22 октября 2018 года.