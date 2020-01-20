ABC News: последнее десятилетие стало самым тёплым в истории наблюдений

Учёные из Национального управления по исследованию океанов и атмосферы и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили, что последнее десятилетие стало самым тёплым за историю наблюдений, сообщает ABC News. При этом учёные называют глобальное потепление результатом деятельности человека.

К другим новостям о глобальном потеплении, которому, Линдси, конечно, вчера уделили много внимания. Сегодня появились новые тревожные данные от учёных Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). С репортажем корреспондент ABC News Джеймс Лонгман.



Австралию продолжают опустошать смертоносные пожары ужасающих масштабов. Согласно новому исследованию, последнее десятилетие было самым тёплым за всю историю наблюдений, а 2019 год — вторым самым жарким годом.



По словам учёных, температура земной поверхности в мире растёт. Лесные пожары — одно из драматических последствий изменения климата. А сегодня над Австралией появился этот феномен: так называемые пирокумулятивные облака, ухудшающие погодные условия и способствующие новым пожарам.



Борьба с проявлениями климатических изменений идёт и на краю света. Температура океана повысилась до рекордных значений, что приводит к таянию ледников с огромной скоростью. Согласно исследованию, количество тепла, вызванного изменениями климата, сопоставимо с пятью взрывами в Хиросиме в секунду.



ДЖЕЙМС ЛОНГМАН, корреспондент ABC News: Мы сделали это. Мы высадились на Антарктике.



Я своими глазами видел катастрофические последствия климатических изменений. И специалисты по вопросам изменения климата предупредили, что самое важное — время.



КРИС ДЖОНСОН, океанолог: Я надеюсь, что мы сможем справиться с климатическими изменениями как здесь, так и на родине.



ДЖЕЙМС ЛОНГМАН: В NASA предупреждают, что деятельность человека приводит к рекордным выбросам углекислого газа в атмосферу, что повышает температуру планеты. Если эти выбросы не сократятся, нас ждёт более экстремальный и непредсказуемый климат. Дэвид.



Джеймс Лонгман с репортажем об изменении климата. Спасибо, Джеймс.



Дата выхода в эфир 16 января 2020 года.