Euronews: аномально тёплый декабрь в Москве бьёт температурные рекорды

В Москве и на европейской части России установилась необычно тёплая для зимы погода, а вместо снега идут проливные дожди. Это один из самых тёплых декабрей за более чем столетний период метеонаблюдений. Из-за таких природных аномалий в конце декабря начинают распускаться подснежники, так и не дождавшиеся снега, передаёт Euronews.
В Москве может быть побит новый температурный рекорд: воздух в столице России прогрелся в понедельник до +6℃. Это один из самых тёплых декабрей за более чем сто лет наблюдения за погодой. Непрерывные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.
Предыдущий температурный рекорд был поставлен в 2015 году. Средняя московская температура для этого времени — минус 6℃. Метеорологи объясняют тёплую погоду атлантическим циклоном, который вместе с теплом принёс и проливные дожди на большую часть Русской равнины. В виде снега осадки выпадают только севернее линии Архангельск — Пермь.
Из-за аномально тёплой погоды в университетском ботаническом саду «Аптекарский огород» распускаются цветы. В том числе — подснежники, так и не дождавшиеся снега.
Нынешний декабрь остаётся самым бесснежным за последние годы. По данным московского метеобюро, с начала декабря в городе выпало 16 мм снега — при норме 56 мм.
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