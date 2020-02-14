Ouest-France: температура в Антарктиде поднялась выше 20 °С, установив новый рекорд

Бразильские учёные на научно-исследовательской базе в Антарктиде зафиксировали рекордные +20,75 °С, пишет Ouest-France. Как отметил специалист по изучению вечной мерзлоты, эти данные ещё не являются доказательством глобального потепления. Однако в последнее время подобные рекорды следуют один за другим, отмечает издание.
В феврале учёные в Антарктике зафиксировали рекорд: температура здесь впервые превысила отметку в 20 °С, сообщает Ouest-France со ссылкой на агентство AFP.
Как рассказывает издание, рекорд в +20,75 °С был зарегистрирован на острове Сеймур, где расположена аргентинская научная станция. «Мы никогда не видели настолько высокую температуру в Антарктике», — заявил бразильский исследователь Карлос Шефер во время интервью по WhatsАpp. Однако он подчеркнул, что эти данные не являются показателем изменения климата. Это просто «знак того, что в этом регионе происходит что-то другое».
Шефер, который является специалистом по изучению вечной мерзлоты, объяснил, что температурные сводки получены в рамках 20-летнего научного проекта. Его цель — изучить влияние изменения климата в зонах вечной мерзлоты. «Мы не можем использовать» проект «для предсказания изменений климата в будущем, это данные» на конкретный момент времени, отметил исследователь.
Французская газета напоминает, что предыдущий рекорд в 18,3 °С был зафиксирован на аргентинской базе Эсперанса 6 февраля и превысил зафиксированные 24 марта 2015 года +17,5 °С. Завершившееся в 2019 году десятилетие заняло вторую строчку среди самых тёплых из когда-либо зарегистрированных, а 2020 год продолжает эту тенденцию. Так, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), январь стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, оставив позади себя 2016 год. В четверг американское ведомство опубликовало свой прогноз, по которому средняя температура на поверхности земли будет на 1,14 °С выше, чем в XX веке, и самой высокой с начала измерений в 1880 году, пишет Ouest-France.
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