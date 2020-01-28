Sky News: всё больше стран видят в Антарктиде не заповедник, а добычу

Антарктиде грозит опасность из-за таяния льда и растущего стремления некоторых стран начать добычу полезных ископаемых в регионе. Такое мнению в интервью Sky News высказал профессор геополитики в Лондонском университете Клаус Доддс. По его мнению, существующий договор, который поддерживает существующий баланс на континенте, может быть оспорен таким «усиливающимся государством», как Китай.

Антарктиде грозит всевозрастающая опасность из-за таяния льда и роста мирового населения. Такое мнение в интервью Sky News высказал профессор геополитики Лондонского университета Клаус Доддс.

В результате изменения климата и других факторов континент может лишиться особого статуса «последнего великого дикого пространства». Всё это приведёт к тому, что ещё настойчивее будут раздаваться требования начать разработку его ресурсов, считает эксперт.

По словам Доддса, в прошлом в регионе активно охотились на тюленей и китов. Но следующим шагом может стать не только увеличение рыболовства, но и добыча полезных ископаемых в Антарктиде, в том числе цинка, железа и урана.

В настоящий момент отлов рыбы в регионе регулируется, а заниматься здесь разработкой минералов запрещает Договор об Антарктике. Но это 60-летнее соглашение испытывает давление, поскольку «усиливающиеся страны», в первую очередь Китай, стремятся укрепиться на континенте. Пекин уже владеет четырьмя исследовательскими станциями в Антарктиде и занимается строительством пятой, обращает внимание Sky News.

«Что бы мы ни делали в Антарктике, как хорошо бы мы ею ни управляли или ни защищали её экологию, климатические изменения окажут на неё давление, — рассуждает профессор. — Это означает, что такие страны, как Китай, начнут всё сильнее добиваться права голоса в вопросе управления Антарктикой. Ведь такие города, как Шанхай, примут основной удар при повышении уровня моря».

Договор об Антарктике был подписан в самый разгар холодной войны. 54 страны, в том числе сверхдержавы, отказались от территориальных притязаний в регионе и определили континент как место «мира и науки».

Соглашение сохраняется благодаря консенсусу. Но существуют сомнения, что Договор об Антарктике сможет остаться в силе, если одна из стран-подписантов решит проигнорировать его или из него выйти.

Договор привёл к научному буму в Антарктиде. 30 стран открыли 82 исследовательские базы в разных частях континента. Но существует напряжённость из-за военного присутствия на некоторых базах. Более того, Чили и Аргентина, территориальные претензии которых совпадают с территориальными претензиями Британии, отправляли беременных женщин на свои антарктические базы для родов, отмечает Sky News.

«Наука всегда была посредником геополитики. Страны из кожи вон лезли, чтобы разместить свои станции по всей Антарктиде, поднять национальные флаги и продемонстрировать свою деятельность, прямо пытаясь заявить: «Мы здесь, мы заняты делом, это наша земля», — считает Доддс.

«В 1950-х годах люди предполагали, что Антарктида будет изолирована от остального мира, что она станет своего рода естественной лабораторией для науки и хорошего управления. В действительности, по мере того, как мы приближаемся к 2020-м годам, становится ясно, что Антарктида ещё более подвержена этим более широким геополитическим, экономическим и культурным течениям, которые затрудняют продолжение старой деловой модели», — добавляет профессор.

Глава департамента полярных регионов при Министерстве иностранных дел Великобритании Джейн Рамбл считает, что наука является критически важным элементом для Договора об Антарктиде. По её словам, соглашение не является идеальным. Но факты показывают, что большинство государств понимают, что лучше сотрудничать в рамках этого документа, чтобы понять регион и иметь право голоса при его управлении, чем действовать самостоятельно.

Первое зарегистрированное открытие Антарктиды было сделано 27 января 1820 года российским морским офицером Фаддеем Беллинсгаузеном. Он заметил ледяной шельф на берегу принцессы Марты. Три дня спустя британская экспедиция во главе с Эдвардом Брансфилдом увидела землю на северной оконечности Антарктического полуострова, напоминает Sky News.