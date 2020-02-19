NBC: токсичные нечистоты затопили американский пляжный город — давно не меняли трубы

03:00 Форвард «Боруссии» Холанд заявил, что намерен стать лучшим бомбардиром ЛЧ Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал персональную цель на текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

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03:00 Неймар раскритиковал ПСЖ за предоставленный ему отдых Бразильский форвард ПСЖ Неймар считает, что четырёхматчевое отсутствие сказалось на его игре.

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03:00 Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.

03:00 Две шайбы Анисимова и гол Наместникова помогли «Оттаве» победить «Баффало» в НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз».

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