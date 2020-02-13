Американский учёный рассказал Fox News, чего ждать от ядерного апокалипсиса

По словам профессора Алана Робока из Ратгерского университета, даже война Индии с Пакистаном может на несколько лет погрузить Землю в ядерную зиму, а последствия ядерного конфликта США и России были бы ещё страшнее. В интервью Fox News учёный описал, как могут развиваться события после массированного ядерного удара.

«Что происходит при ядерном апокалипсисе?» — таким вопросом задаётся Fox News. Угроза атомной войны появилась с созданием атомной бомбы и остаётся до сих пор, утверждается в статье.



Теме глобальной ядерной катастрофы были посвящены «бесчисленные» фильмы и книги, но, чтобы получить о ней реалистичное представление, Fox News обратился к профессору Ратгерского университета Алану Робоку.



Первое и самое очевидное: города бы горели. «Ядерная бомба — это всё равно что попадание куска солнца на поверхность земли на долю секунды: всё в определённом радиусе просто вспыхнуло бы огнём, — описывает Робок. — В Хиросиме взрывная сила бомбы была 15 килотонн, и всё на несколько квадратных миль вокруг просто сгорело и образовало дым».



По нынешним стандартам, та бомба была «крошечной», говорится в статье. Мощность нынешних американских бомб разнится от 50 до 1200 килотонн, так что взрыв был бы «гораздо больше». А с учётом количества топлива в городах пожары бушевали бы очень долго, отмечает Fox News.



Дым от пожаров поднялся бы в стратосферу, где «нет дождя, чтобы его смыть». Таким образом, пелена дыма вокруг Земли сохранялась бы на протяжении многих лет, говорится в статье.



«Температуры бы понизились, стало бы меньше солнечного света, меньше дождя, появился бы избыток ультрафиолетового излучения, потому что озон был бы разрушен», — рассказывает Робок.



По словам профессора, «если бы сегодня Соединённые Штаты и Россия начали войну, дыма могло бы быть достаточно для наступления ядерной зимы. На суше, где мы выращиваем еду, летние температуры были бы ниже нуля. Мы обнаружили это много лет назад, но наши современные климатические модели по-прежнему дают такой ответ, даже после того, как в 1980-е США и Россия значительно уменьшили ядерные арсеналы».



Fox News напоминает, что в мире сегодня не две, а девять ядерных держав. Конфликт между Индией и Пакистаном, например, привёл бы к тому, что вся атмосфера Земли на протяжении нескольких лет была бы покрыта дымом. Ещё дольше это продолжалось бы в случае войны России с США, ведь у этих стран ядерное оружие гораздо мощнее, отмечает сайт.



Робок предупреждает, что мировых запасов продовольствия хватило бы приблизительно на 60 дней, однако простые граждане ощутили бы нехватку гораздо раньше — как только опустели бы прилавки местных магазинов. А ядерная зима погубила бы урожаи.



Однако, предполагает американский профессор, даже если катастрофа произойдёт весной, когда растения не готовы к зимним холодам, часть семян и корней сохранится. Но надежда на последующее возрождение сельского хозяйства не отменяет тот факт, что еды на всех не хватит.



Робок отмечает, что его команда первой исследовала вопрос о том, как ядерный апокалипсис может повлиять на другой источник пропитания — океан.



«Океану нужно время, чтобы нагреться и охладиться, — делится выводами профессор. — Так что через пару лет он стал бы холоднее и вобрал бы в себя больше углекислого газа из атмосферы. Это как с кока-колой: в холодном виде она более шипучая, чем в тёплом. И этот углекислый газ закислит океаны и начнёт растворять раковины различных моллюсков и скелеты кораллов».



Охлаждения и химические изменения в океанах заняли бы пару лет, эффект сохранился бы примерно на десятилетие. Возможности морской живности адаптироваться к этим переменам пока неизвестны, пишет Fox News.



«Через семь или восемь лет (дым. — ИноТВ) начал бы рассеиваться, и потом океану потребовалось бы время, чтобы снова нагреться», — прогнозирует Робок.



«Итак, когда вся еда закончится, а растения погибнут, мы все можем рыбачить — по крайней мере, некоторое время, — заключает американский новостной сайт. — Увидимся на пикнике на берегу».