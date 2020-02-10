Independent: «ядовитый суп» из-под крана — подземные воды США загрязнены потенциальными канцерогенами, но власти бездействуют

Американские активисты бьют тревогу: свежие исследования показывают, что значительная часть питьевой воды в США загрязнена полифторалкильными соединениями — веществами, которые не только обладают удивительной «живучестью», но и могут вызывать у человека рак и другие болезни, пишет The Independent. Как подчёркивает корреспондент издания, федеральные власти США пока уделяют проблеме крайне мало внимания.

Жительница Северной Каролины Эмили Донован уверена: её муж чуть было не лишился зрения из-за водопроводной воды в её доме, пишет The Independent. В 2013 году у супруга женщины обнаружили раковую опухоль зрительного нерва — и врачи терялись в догадках, пытаясь объяснить причину её возникновения. Между тем, сама Донован сразу отметила, что у брата-близнеца её мужа не было никаких проблем со здоровьем такого рода — а затем, по собственным словам стала замечать, что у её соседей «необычно часто» встречаются некоторые заболевания.

Всё прояснилось лишь несколько лет спустя, когда американка наткнулась на статью в газете, где рассказывалось о том, что местный химзавод «Файетвилль Воркс», занимающийся изготовлением различных химикатов для производства огнезащитных материалов и антипригарных покрытий, сбрасывал в местную сеть водоснабжения большое количество так называемых полифторалкильных соединений (ПФАС) — а затем узнала, что появляется всё больше данных, свидетельствующих о канцерогенности этих веществ. «Я занимаюсь с молодёжью в местной церкви, и среди моих подопечных почти каждую неделю кто-нибудь молится за тяжело больного члена семьи», — рассказала Донован в интервью The Independent, отметив, что среди недугов, которые, по её мнению, вызывают ПФАС, фигурируют раковые заболевания крови, мозга и желчного пузыря. «Речь о моих ровесниках, о людях младше 50 лет — и они страдают от крайне серьёзных болезней. Это просто ненормально», — уверена женщина.

Как подчёркивается в материале The Independent, в пользу гипотезы о канцерогенности ПФАС совсем недавно появились новые доказательства в виде исследования, опубликованного американской НПО Environmental Working Group (EWG). Организация обнаружила наличие токсичных ПФАС в питьевой воде нескольких десятков американских городов, включая крупные агломерации. Среди исследованных EWG мест оказался и округ Нью-Брансуик в штате Северная Каролина, где уже другое исследование, выполненное позже по заказу инициативной группы под руководством Эмили Донован, выявило концентрацию ПФАС 185,9 триллионных долей — против предельно допустимого уровня 70 триллионных долей, рекомендованного Агентством по защите окружающей среды США.

ПФАС распространены как в США, так и в большинстве развитых стран практически повсеместно, отмечает корреспондент The Independent. В эту группу соединений, которые впервые стали производить в коммерческих целях в 40-е годы прошлого века, входят тысячи различных веществ, применяющихся в производстве самых разных промтоваров, в том числе пен для пожаротушения и водоотталкивающих покрытий, а также запатентованных материалов вроде тефлона. В течение 80 лет с момента своего создания ПФАС — которые ещё называют «вечными соединениями», поскольку они не распадаются, попадая в воду, и своим присутствием в ней, по утверждениям некоторых специалистов, превращают её в «ядовитый суп» — «проникали в тела американцев» по всей стране: как сообщали американские Центры по контролю и профилактике заболеваний, в организме большинства граждан США наличествует как минимум одно ПФАС.

Между тем, исследование EWG показывает, что ПФАС распространены ещё сильнее, чем предполагалось ранее, продолжает автор. Среди изученных в рамках работы образцов воды из 44 мест в 31 штате и округе Колумбия лишь в одном не было обнаружено этих веществ вообще. Как подчёркивает корреспондент The Independent, исследование EWG было гораздо более масштабным по сравнению с предыдущими аналогичными работами как по географическому охвату, так и по количеству ПФАС, на наличие которых проверялась вода, — на этот раз в образцах искали не два различных типа этих соединений, как обычно, а 30. По словам работавшего над исследованием аналитика EWG Сидни Эванс, в организации убеждены что ПФАС скорее всего присутствуют вообще во всех американских реках и озёрах, но поиск особенно проблемных в этом плане районов затрудняется огромным числом потенциально возможных соединений в семействе: методик, которые бы позволяли искать их все, просто нет.

В последние годы тесты на различные ПФАС разрабатывать всё же начали — и связано это с тем, что стало появляться больше данных о вредном воздействии соединений семейства на организм человека. По информации The Independent, исследования на животных показали, что ПФАС могут вызывать рак и заболевания щитовидной железы — а учитывая, что они способны задерживаться в организме надолго, это очень тревожные вести. «ПФАС принадлежат к самым распространённым, высокотоксичным и удивительно стойким соединениям, известным человеку. Кроме того, они входят в число наиболее опасных для здоровья людей загрязняющих агентов», — заявил в интервью The Independent старший директор американской НПО «Совет по защите природных ресурсов» Эрик Олсон.

Тревогу по поводу «необычно высокой частотности» определённых заболеваний бьют и в 1200 км от округа Нью-Брансуик — в штате Нью-Гэмпшир, говорится в материале. Как рассказывает член законодательного собрания штата Нэнси Мёрфи, в у жителей её городка Мерримак тоже до странного часто находят странные заболевания, которые, как она считает, провоцируют выбросы местной фабрики, ныне находящейся под управлением французской корпорации «Сен-Гобен». В самой компании признают наличие ПФАС на «отдельных участках подземных вод» вблизи от фабрики, однако отрицают причастность к их появлению.

По словам Нэнси Мёрфи, примером возможного негативного воздействия ПФАС на здоровье человека могут служить члены её же семьи: у трёх из её шести взрослых детей были выявлены «не характерные для людей с их образом жизни заболевания», включая Базедову болезнь у самого младшего ребёнка и, наоборот, тиреоидную недостаточность (нехватку гормонов щитовидной железы) — у другого. У ещё одного её ребёнка обнаружили крайне высокий уровень холестерина в крови, что изрядно удивило врачей — ведь мужчина в настоящий момент готовится к марафону, пишет The Independent. Наконец — как и Эмили Донован у себя в Северной Каролине — Мёрфи тоже заметила странную распространённость определённых недугов среди других жителей Мерримака: в некоторых районах города попадаются целые «очаги» раковых заболеваний. «Тут много фактов, с которыми что-то не сходится. Может ли причиной служить что-то другое? Да, может. Но учитывая, что единственная общая вещь между всеми моими детьми — это адрес, по которому они проживают, не увидеть здесь связь сложно», — говорит Мёрфи, поясняя, что трое из шести её детей были ею усыновлены, а значит речи о генетическом факторе не идёт.

Агентство по защите окружающей среды США пока отказывается вносить ПФАС в список канцерогенных веществ — несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения уже признала одно из соединений семейства, перфтороктановую кислоту, «потенциально канцерогенным для человека», напоминает корреспондент The Independent. В 2006 году американское ведомство призвало предприятия отказаться от использования перфтороктановой кислоты; восемь крупных компаний согласились сделать это добровольно — и к 2015 году действительно перестали применять кислоту на производстве, в результате чего среднее её содержание в крови американцев снизилось на 40%.

Вместе с тем, более масштабным инициативам по регулированию использования химикатов и проверкам на их присутствие в воде и организме человека мешают мощные лоббистские организации, действующие как через местные, так и через федеральные законодательные органы, сетует автор. Среди компаний, которые пользуются услугами лоббистов, фигурирует, к примеру, американский химический гигант DuPont, который ранее владел тем самым заводом «Файетвилль Воркс» в Северной Каролине, а ныне продолжает управлять им через свою дочернюю компанию Chemours. В финансовой отчётности DuPont в качестве целей работы с органами власти указывалось в том числе и продвижение законопроектов и инициатив, относящихся к ПФАС — в 2015 году компания потратила на это $5,9 млн. Это лишь небольшая часть «лоббистского» бюджета гиганта, появившегося в результате слияния Dow и DuPont, но разделённого в прошлом году на три независимых публичных компании — к примеру, в том же 2015-м на соответствующие цели DuPont израсходовала $15,88 млн. А во время американских президентских выборов 2016 года компания и её отдельные сотрудники пожертвовали различным кандидатам и партийным комитетам непомерную сумму $2,2 млн, причём, как сообщали американские НПО, самую большую долю от средств, пожертвованных связанными с DuPont лицами, — $67,5 тыс. — из всех отдельных кандидатов получила тогда Хиллари Клинтон.

Приведённые цифры, меж тем, отражают лишь работу с федеральными органами власти и не учитывают лоббистскую деятельность на уровне штатов, подчёркивается в материале The Independent. Так, по словам Нэнси Мёрфи, ей регулярно приходится видеть на заседаниях ньюгэмпширского законодательного собрания посланцев от химпрома, включая такие, например, компании и организации, как 3M, ту же «Сен-Гобен», а также Американский химический совет — ассоциацию, объединяющую представителей сектора в стране. «Я их вижу на каждом нашем заседании. Они работают на то, чтобы не допустить инициатив, которые повлияют на барыши. Но я вас спрашиваю — в какую сумму оценивать человеческую жизнь?» — возмущается Мёрфи в беседе с корреспондентом The Independent.

Комментируя по просьбе британского журналиста ситуацию, в Chemours заявили, что установили на заводе «Файетвилль Воркс» в Северной Каролине новейшую систему контроля над выбросами стоимостью $100 млн, которая начала функционировать в декабре прошлого года, и отметили, что компания активно работает над снижением выбросов ПФАС «как минимум на 99 процентов». В свою очередь, представитель DuPont напомнил The Independent, что компания больше не осуществляет управление объектом в Северной Каролине, но на просьбу прокомментировать лоббистскую деятельность DuPont ответил отказом.

Пресс-секретарь «Сен-Гобен» Дина Покедофф направила в редакцию The Independent официальное заявление, где говорилось, что компания «инициативно работает с местным сообществом, тесно и охотно сотрудничая с властями штата Нью-Гэмпшир». «Saint-Gobain Performance Plastics — часть компании, история которой насчитывает 354 года. Залог нашего долголетия — в том числе и в том, что мы понимаем, как важно быть для населения мест, где живут и работают наши люди, хорошими лидерами и партнёрами», — также написала Покедофф. Впрочем, несмотря на такие заявления от компании, Служба охраны окружающей среды штата Нью-Гэмпшир сообщала в недавнем пресс-релизе, что проведённое в 2018 году исследование показало наличие незначительных выбросов ПФАС фабрикой «Сен-Гобен» в Мерримаке, пишет The Independent. По мнению властей штата, эти выбросы могли быть одной из причин имеющегося превышения норм по содержанию в подземных водах перфтороктановой и перфтороктансульфоновой кислот, подчёркивается в материале газеты.

Администрация президента США Дональда Трампа, судя по всему, вряд ли будет предпринимать в отношении химпрома какие-то ограничительные меры, и дело здесь не столько в лоббистах, которые мешают соответствующим законодательным инициативам: Трамп инициировал целое «наступление» против всех мер по охране природных и водных ресурсов страны — к примеру, на этой неделе было объявлено о принятии новых инициатив, которые лишат малые акватории по всем США введённого при Бараке Обаме защитного режима, гарантировавшего чистоту воды, пишет The Independent. «У нас развёрнута полномасштабная атака против всех возможных экологических стандартов», — описал ситуацию в интервью газете профессор Школы права Вермонта и специалист по природоохранному законодательству Пэт Паренто. Как отметил эксперт, хотя в американском конгрессе и обсуждают проблему ПФАС — в частности, в этом году палата представителей уже одобрила законопроект о введении регулирования для этих соединений, однако он был отклонён сенатом, — в рамках уже существующей законодательной базы власти никаких шагов не предпринимают. «Мы не видим, чтобы Агентство по защите окружающей среды пыталось создавать рабочие группы, чтобы действительно создать новые стандарты, внедрить их и обеспечить их соблюдение», — заявил Паренто.

Эмили Донован надеется, что новое исследование EWG — в котором приняла участие и она сама, отправив в организацию образцы воды, взятые в одной из школ её округа — поможет привлечь внимание к связанным с ПФАС рискам для здоровья. По данным The Independent, женщине уже удалось собрать солидную аудиторию — ей даже довелось выступать с докладом о химикатах на слушаниях в конгрессе, в которых также принимал участие известный актёр Марк Руффало, недавно снявшийся в художественном фильме, посвящённом угрозе ПФАС.

Мужу Донован в конечном счёте помогло «чудо»: после операции по удалению опухоли он смог сохранить идеальное зрение. Несмотря на это, американка убеждена, что вопрос о вреде ПФАС ставится неверно — по её мнению, бремя доказывания должно возлагаться не на учёных и граждан, вынужденных убеждать власти в том, что химикаты действительно вредны для здоровья, а на производящие их компании, которые, напротив, должны продемонстрировать, что соединения безопасны. «Что мне известно наверняка, так это то, что мы страдаем от превышения допустимых норм. Вокруг нас слишком много этих химикатов. На данный момент наука не может подтвердить, что мы болеем именно из-за них. А досадно больше всего из-за странного ощущения того, что болезней слишком много, — признаётся женщина в беседе с корреспондентом The Independent. — И как раз в этом плане и даёт сбой наша система: нельзя, чтобы нас сначала подвергали воздействию этой дряни, а уже потом начинали задавать вопросы о том, не вредно ли это для нас».