ES: «открыла глаза на климатический кризис» — шведы объяснили повторное выдвижение Тунберг на Нобелевку

После норвежских политиков, которые в прошлом году выдвинули Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира, шведские депутаты и сейчас предложили экоактивистку в качестве номинанта, сообщает The Evening Standard. По мнению авторов инициативы, Йенса Хольма и Хокана Свеннелинга, Тунберг «открыла политикам глаза на климатический кризис».
Экоактивистка Грета Тунберг уже второй год подряд номинируется на Нобелевскую премию мира, сообщает The Evening Standard.
В прошлом году кандидатуру Тунберг выдвинули трое норвежских политиков, а в этом — двое шведских, Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг. По их словам, активистка «упорно работала, чтобы открыть политикам глаза на климатический кризис». Кампанию за сокращение выбросов парниковых газов и соблюдение Парижского соглашения, по мнению Хольма и Свеннелинга, можно рассматривать как вклад в установление мира.
Как напоминает издание, в январе Тунберг выступила перед мировыми лидерами на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе и раскритиковала президента США Дональда Трампа за выход из Парижского соглашения в 2017 году и «бездействие» перед лицом глобального климатического кризиса.
Кроме того, Тунберг известна своей кампанией Fridays for Future («Пятницы ради будущего»), в рамках которой она призывала школьников по всему миру вместо занятий выйти на протесты с требованиями более эффективных мер в борьбе с климатическими изменениями.
The Evening Standard объясняет, что кандидатов на Нобелевскую премию мира может выдвинуть любой член национального парламента или правительства любой страны. В прошлом году лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али — за урегулирование затянувшегося пограничного конфликта между его страной и Эритреей. Зато Тунберг получила премию стокгольмского фонда Right Livelihood Award («За правильный образ жизни»), которую называют «Альтернативной Нобелевской премией», и была названа человеком года по версии Time.
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