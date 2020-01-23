Le Figaro: «австралийское чудо» померкло в дыму пожаров
Австралия вошла в мировую историю в образе рая на земле, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Это страна-континент, растянувшаяся на 7 млн км2, 25-миллионное население которой увеличивается за счёт контролируемой миграции высококвалифицированных специалистов, и огромные запасы природных ресурсов которой на волне глобализации и благодаря эффективной стратегии реформ позволили ей стать 12-й по величине экономикой мира, непрерывно растущей с 1991 года.
Кроме того, Австралия представляет собой правовое государство и стабильную демократию, которая, хотя и была затронута джихадизмом и ультраправым терроризмом, до сих пор противостояла «взрывной волне популизма», прокатившейся по развитым странам, замечает автор статьи.
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