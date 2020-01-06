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CNN: «сердце кровью обливается» — Шарапова пожертвовала $25 тысяч на борьбу с лесными пожарами в Австралии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Теннисистка Мария Шарапова присоединилась к своим австралийским коллегам в поддержке борьбы с лесными пожара в Австралии, сообщает CNN. Так, россиянка пожертвовала $25 тыс. в пользу пострадавших от стихийного бедствия.
CNN: «сердце кровью обливается» — Шарапова пожертвовала $25 тысяч на борьбу с лесными пожарами в Австралии
Reuters

Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала $25 тыс. в пользу пострадавших от бушующих в Австралии пожаров и призвала своего сербского коллегу Новака Джоковича последовать её примеру, пишет CNN.

За несколько месяцев лесных пожаров в Австралии погибли 23 человека и было сожжено 6 млн. га лесных массивов. В пятницу в связи с опасностью распространения пламени на целый ряд городов на востоке страны было объявлено о масштабной эвакуации, а военно-морские и военно-воздушные силы Австралии начали спасательные операции.
 
«На протяжении последних 15 лет Австралия становилась моим домом в январе. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу, как пожары уничтожают земли, прекрасные семьи и животных. Хочу для начала пожертвовать 25 тысяч», — написала Шарапова на своей страничке в Twitter.
 
Кроме того, спортсменка предложила коллеге Джоковичу присоединиться к ней и целому ряду других теннисистов, которые заявили о готовности поддержать Австралию в борьбе со стихийным бедствием.
 
Так, австралийка Эшли Барти намерена пожертвовать организации Красный Крест свой выигрыш на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Более того, её соотечественники Ник Кирьос и Саманта Стосур пообещали передать на благотворительные цели по $140 за каждую подачу на вылет на турнире. Представители Австралии Алекс де Минаур и Джон Миллман также планируют пожертвовать $175 и $70 за каждый эйс соответственно.
 
В Федерации тенниса Австралии отметили, что выделят $700 тыс. на ремонт пострадавших от огня теннисных сооружений, а также будут жертвовать по $70 за каждую подачу на вылет на одном из четырёх турниров Большого шлема, который проводится в Мельбурне. 
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CNN США Северная Америка
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