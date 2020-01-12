Telegraph: спасательная миссия чрезвычайной важности — британский пилот доставил пиво в австралийский паб

Лётчику военно-морских сил Великобритании, переведённому в Австралию в рамках программы военного обмена, пришлось отправиться на миссию чрезвычайной важности, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Его вертолёт доставил пиво в паб городка, отрезанного от мира пожарами. Местные жители были очень довольны. «Оказывается, австралийцы любят пиво», — поделился пилот с журналистами издания.

Пилот королевских ВМС Великобритании, спасающий людей в Австралии, рассказал о важнейшей чрезвычайной миссии — поставке пива в паб, отрезанный от мира из-за лесных пожаров, пишет британская газета The Daily Telegraph.

35-летний военный лётчик Ник Гриммер сообщил, что в пятницу днём с логистического судна грузоподъёмностью 16 тыс. тонн HMAS Choules были доставлены необходимые запасы в паб в Маллакуте — городке с населением около 1000 человек на юго-востоке Виктории.

После семичасового перелёта Гриммер рассказал журналистам издания, что местные жители «крайне довольны» доставленными 20 бочонками. «Оказывается, австралийцы любят пиво», — отметил пилот.

Гриммер несёт службу на HMAS Choules с 1 января и помогает в борьбе с горящим кустарником, ставшим проблемой для значительной части Австралии. В регион его направили в рамках трёхлетней программы по военному обмену. Его подразделение специализируется на операциях по оказанию помощи при стихийных бедствиях и с ноября выполняет полёты вплоть до десяти часов в день.

В июне 2012 года Ник Гриммер получил квалификацию пилота на вертолётах Merlin с Королевской военно-морской авиационной станции Culdrose в Корнуолле и набрал почти 2 тыс. лётных часов. Он является первым пилотом по обмену, назначенным на должность лётного командира и отвечающим за работу шести вертолётов эскадрильи.

По правилам полётов, вертолёты должны летать вдали от облаков и держать поверхность земли в поле зрения, при видимости не менее 800 метров. Летательные аппараты оснащены системами, которые могут помочь, когда эти пределы нарушаются, как это часто бывает при задымлении, плохой видимости и ветре, вызванных пожарами.

К сожалению пилота, в восьми случаях из десяти люди просят об эвакуации слишком поздно, и военные не могут добраться до места из-за ухудшения видимости. Тем не менее, вертолёты оснащены передовыми системами инфракрасного излучения FLIR, как в полиции. Это позволяет видеть поля и линии электропередач, но юридически пилоты не имеют права летать, полагаясь на это как на основной визуальный ориентир, объяснил Гриммер в беседе с британскими журналистами.

У его вертолёта также имеется метеорологический радар, который способен распознавать наземные объекты. В некоторые дни, когда дым был действительно густым, приходилось использовать очки ночного видения уже в 2 часа дня. «Это постоянная оценка риска», — добавил пилот, подчеркнув, что ему неоднократно приходилось отменять миссию и совершать экстренный набор высоты, чтобы спастись от дыма.

Как сообщается в статье, экипажи предпочитают приземляться рядом с объектами, так как работа при помощи лебёдки более опасна. Требуется время, чтобы спустить члена экипажа вниз по 200-футовому тросу для спасения людей, при этом вертолёт зависает в воздухе на много минут.

По словам лейтенанта Гриммера, дым может быстро проникнуть внутрь. Зависать в воздухе в горной местности, когда ничего вокруг не видно из-за дыма, — не лучшая ситуация для пилота. «Иногда это очень сложно», — отметил он.

Также лётчик отметил наличие элемента «враждебности» по отношению к тем людям, которые игнорируют рекомендации эвакуироваться. Однако те, кто всё же решил остаться, как правило, очень хорошо защищают свои дома: они снимают рыхлую траву и листву вокруг своих участков и наполняют водостоки водой. В результате большинству удаётся сохранить свою собственность.

Когда всё успокоится, Гриммер и его коллеги-авиаторы пойдут в паб и в подробностях обсудят все чрезвычайные миссии, в которых им пришлось поучаствовать. «Я с нетерпением жду этого», — признался пилот вертолёта.